Dikkat Ölüm Getiriyor!

Buz banyoları genellikle güvenli kabul edilse de herkes için önerilmez. King, "Her şeyden önce, önceden doktorunuza danışmanız gereken tıbbi durumlar var çünkü buz banyolarının olumsuz ve potansiyel olarak tehlikeli etkileri olabilir" diyen King, bunun soğuk suyun kan damarlarını daraltmasıyla ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.