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Dikkat Ölüm Getiriyor!

Ünlüler arasında akım olmuştu...

  1. Son dönemde birçok ünlü tarafında yapılarak akım haline gelen buz dolu fıçıya girme ile ilgili yapılan uyarı dikkat çekti. Hızla büyüyen bu akımı yapan bazı kişilerin hayatını kaybettiğine dikkat çekiliyor.

    Son dönemde birçok ünlü tarafında yapılarak akım haline gelen buz dolu fıçıya girme ile ilgili yapılan uyarı dikkat çekti. Hızla büyüyen bu akımı yapan bazı kişilerin hayatını kaybettiğine dikkat çekiliyor.

  2. Çağla Şıkel, Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan'dan sonra Aslı Ekşioğlu da Mustafa Sandal ve melis Sütşurup'unda yer aldığı buz akımı ile ilgili herkesi şaşırtan uyarı geldi.

    Çağla Şıkel, Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan'dan sonra Aslı Ekşioğlu da Mustafa Sandal ve melis Sütşurup'unda yer aldığı buz akımı ile ilgili herkesi şaşırtan uyarı geldi.

  3. Cleveland Clinic Ortopedik Cerrahi Departmanında spor hekimliği doktoru olan Dr. Dominic King, her ne kadar son yıllarda popülariteye dahil olan buz akımının buz banyolarının tipik olarak sporcular tarafından antrenmanlardan sonra ağrıyan kasları rahatlatmak ve iyileşmeyi iyileştirmek için kullanıldığını söylese de kanıtlar tartışıldı.

    Cleveland Clinic Ortopedik Cerrahi Departmanında spor hekimliği doktoru olan Dr. Dominic King, her ne kadar son yıllarda popülariteye dahil olan buz akımının buz banyolarının tipik olarak sporcular tarafından antrenmanlardan sonra ağrıyan kasları rahatlatmak ve iyileşmeyi iyileştirmek için kullanıldığını söylese de kanıtlar tartışıldı.

  4. Buz banyoları genellikle güvenli kabul edilse de herkes için önerilmez. King, "Her şeyden önce, önceden doktorunuza danışmanız gereken tıbbi durumlar var çünkü buz banyolarının olumsuz ve potansiyel olarak tehlikeli etkileri olabilir" diyen King, bunun soğuk suyun kan damarlarını daraltmasıyla ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

    Buz banyoları genellikle güvenli kabul edilse de herkes için önerilmez. King, "Her şeyden önce, önceden doktorunuza danışmanız gereken tıbbi durumlar var çünkü buz banyolarının olumsuz ve potansiyel olarak tehlikeli etkileri olabilir" diyen King, bunun soğuk suyun kan damarlarını daraltmasıyla ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

  5. King, bu koşulların kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet, periferik nöropati, zayıf dolaşım, venöz staz ve soğuk aglütinin hastalığını içerdiğini söyledi.

    King, bu koşulların kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet, periferik nöropati, zayıf dolaşım, venöz staz ve soğuk aglütinin hastalığını içerdiğini söyledi.

  6. King, özellikle küçük çocuklar olmak üzere buz banyosu kullanan çocuklara karşı uyarıda bulundu.

    King, özellikle küçük çocuklar olmak üzere buz banyosu kullanan çocuklara karşı uyarıda bulundu.

  7. ÖLÜME KADAR GÖTÜRÜYOR Ayrıca yapılan son araştırmalara göre dünyanın farklı ülkelerinde, bu buz fıçısı modasına uymak isterken hayatını kaybeden 100'ün üzerinde insan belirlendiği ortaya çıktı.

    ÖLÜME KADAR GÖTÜRÜYOR Ayrıca yapılan son araştırmalara göre dünyanın farklı ülkelerinde, bu buz fıçısı modasına uymak isterken hayatını kaybeden 100'ün üzerinde insan belirlendiği ortaya çıktı.

  8. Özellikle kalbi ile ilgili problemi olanların kesinlikle bunu denememesi gerektiği; kalp krizini tetikleyebileceği ve hatta öldürebileceği uyarısı da vardı.

    Özellikle kalbi ile ilgili problemi olanların kesinlikle bunu denememesi gerektiği; kalp krizini tetikleyebileceği ve hatta öldürebileceği uyarısı da vardı.