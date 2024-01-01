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Su Sebilleri Tehlike Saçıyor!

Su sebilini temizlerken dikkat edilmesi gerekenler

  1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bekir Uygun, temizlenmeyen su sebillerinde rotavirüs, norovirüs, Hepatit A, Hepatit E gibi virüslerin olabileceğini ve bunların ishal, kusma ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabileceğini açıkladı.

    Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bekir Uygun, temizlenmeyen su sebillerinde rotavirüs, norovirüs, Hepatit A, Hepatit E gibi virüslerin olabileceğini ve bunların ishal, kusma ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabileceğini açıkladı.

  2. Yaz mevsiminde artan sıcaklıklarla birlikte sebillerde bulunan su daha çok içiliyor. Soğutucu etkisiyle hem evlerde hem de ofislerde kullanılan su sebillerinin temizliği ile ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor.

    Yaz mevsiminde artan sıcaklıklarla birlikte sebillerde bulunan su daha çok içiliyor. Soğutucu etkisiyle hem evlerde hem de ofislerde kullanılan su sebillerinin temizliği ile ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor.

  3. Hem soğuk hem sıcak su veren su sebillerin temizlenmediği takdirde bakteri ve virüs üretebildiği ortaya çıktı.

    Hem soğuk hem sıcak su veren su sebillerin temizlenmediği takdirde bakteri ve virüs üretebildiği ortaya çıktı.

  4. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bekir Uygun, ?Su sebilleri hayatı kolaylaştırıyor ancak periyodik bakımlarının yapılmış olması gerekiyor. Üretici firmaların söylediği doğrultuda bakımlarının yapılması gerekiyor. Kimyasal ürünlerin geçtiği yerlerin tahriş etmemesi gerekiyor. Belli periyotlarda temizlenmediği sürece derelerde olduğu gibi, yosun tutabilir, bazı bakteri virüs veya mantarların üremesine neden olabilir. Bununla birlikte kişilerde ishal, Hepatit A, Hepatit E gibi hastalıklara neden olabilir" diye konuştu.

    Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bekir Uygun, ?Su sebilleri hayatı kolaylaştırıyor ancak periyodik bakımlarının yapılmış olması gerekiyor. Üretici firmaların söylediği doğrultuda bakımlarının yapılması gerekiyor. Kimyasal ürünlerin geçtiği yerlerin tahriş etmemesi gerekiyor. Belli periyotlarda temizlenmediği sürece derelerde olduğu gibi, yosun tutabilir, bazı bakteri virüs veya mantarların üremesine neden olabilir. Bununla birlikte kişilerde ishal, Hepatit A, Hepatit E gibi hastalıklara neden olabilir" diye konuştu.

  5. '3 AYDAN ÖNCE DE BAKIM YAPILABİLİR' Kullanılan suyun sertliğinin ve bakteri içerip içermediğinin de önemli olduğunu belirten Dr. Uygun, "Bu da suyun geçiş yolunun tahribatına sebep olabilir. Bakımında kullanılan suya göre belirlenmesi gerekiyor.

    '3 AYDAN ÖNCE DE BAKIM YAPILABİLİR' Kullanılan suyun sertliğinin ve bakteri içerip içermediğinin de önemli olduğunu belirten Dr. Uygun, "Bu da suyun geçiş yolunun tahribatına sebep olabilir. Bakımında kullanılan suya göre belirlenmesi gerekiyor.

  6. Yani illa 3 ay olması gerekmiyor, bazen daha sık aralıklarla yapmak gerekiyor. Bu durumlarda su sebillerinden rotavirüs, norovirüs saptanabiliyor. Bunlar özellikle yaz aylarında bağırsak enfeksiyonlarına, ishale, kusmaya sebep olabilir.

    Yani illa 3 ay olması gerekmiyor, bazen daha sık aralıklarla yapmak gerekiyor. Bu durumlarda su sebillerinden rotavirüs, norovirüs saptanabiliyor. Bunlar özellikle yaz aylarında bağırsak enfeksiyonlarına, ishale, kusmaya sebep olabilir.

  7. Bazen de Hepatit A, Hepatit E gibi hastalıklara neden olabilir. Özellikle toplu yerlerde su sebillerini kullanmak büyük kolaylık sağlıyor, sadece kurallarına uymak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Bazen de Hepatit A, Hepatit E gibi hastalıklara neden olabilir. Özellikle toplu yerlerde su sebillerini kullanmak büyük kolaylık sağlıyor, sadece kurallarına uymak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

  8. Temizliğin nasıl yapılması gerektiğini anlatan Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği Başkanı Halil Mert ise "Sebillerin 3 ayda 1 düzenli temizlenmesi tavsiye ediliyor. Bunu çoğu kişi bilmiyor, ilk kez bizden duyuyorlar.

    Temizliğin nasıl yapılması gerektiğini anlatan Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği Başkanı Halil Mert ise "Sebillerin 3 ayda 1 düzenli temizlenmesi tavsiye ediliyor. Bunu çoğu kişi bilmiyor, ilk kez bizden duyuyorlar.

  9. Biz vatandaşlarımızı bu konuda uyarmaya çalışıyoruz. Sıcaklarla artan yosunlaşmadan nedeniyle temizlik talebi arttı. Sudaki koku ve tat değişimlerinin sebebi de bu temizlikten kaynaklanıyor. 200 ila 250 lira arasında bir fiyatı var ancak vatandaşlar uygun solüsyonu alarak bu temizliği kendisi de yapabilir" dedi.

    Biz vatandaşlarımızı bu konuda uyarmaya çalışıyoruz. Sıcaklarla artan yosunlaşmadan nedeniyle temizlik talebi arttı. Sudaki koku ve tat değişimlerinin sebebi de bu temizlikten kaynaklanıyor. 200 ila 250 lira arasında bir fiyatı var ancak vatandaşlar uygun solüsyonu alarak bu temizliği kendisi de yapabilir" dedi.

  10. SU SEBİLLERİ NASIL TEMİZLENİR? Yaz döneminde sıklıkla kullanılan sebillerde sudan kaynaklı koku ve tortular oluşur. Bunları temizlemek çok önemlidir. Su sebili her 3 ayda bir temizleyerek bakterilerin üremesini engelleyebilirsiniz.

    SU SEBİLLERİ NASIL TEMİZLENİR? Yaz döneminde sıklıkla kullanılan sebillerde sudan kaynaklı koku ve tortular oluşur. Bunları temizlemek çok önemlidir. Su sebili her 3 ayda bir temizleyerek bakterilerin üremesini engelleyebilirsiniz.

  11. Su sebilini temizlemek için ilk olarak su sebilinin fişini çıkarın. Daha sonra su sebilinin üstünde yer alan damacanayı çıkarın. Cihazın içinde su ladıysa da onu boşaltın.

    Su sebilini temizlemek için ilk olarak su sebilinin fişini çıkarın. Daha sonra su sebilinin üstünde yer alan damacanayı çıkarın. Cihazın içinde su ladıysa da onu boşaltın.

  12. Ardından maden suyu ya da soda alıp sebilin içine boşaltıp temizleme işlemine geçebilirsiniz. İçine Birkaç şişe boşaltarak kireci yok edebilirsiniz. Aparatının da içinde kireç olacağı için sodayı döktükten sonra üstüne kapatıp bu şekilde biraz bırakabilirsiniz.

    Ardından maden suyu ya da soda alıp sebilin içine boşaltıp temizleme işlemine geçebilirsiniz. İçine Birkaç şişe boşaltarak kireci yok edebilirsiniz. Aparatının da içinde kireç olacağı için sodayı döktükten sonra üstüne kapatıp bu şekilde biraz bırakabilirsiniz.

  13. Daha sonra 1 bardak suyun içine 1 yemek kaşığı limon tuzu koyup karıştırın ve sebilin içerisine bu karışımı da ekleyin.

    Daha sonra 1 bardak suyun içine 1 yemek kaşığı limon tuzu koyup karıştırın ve sebilin içerisine bu karışımı da ekleyin.

  14. Yaklaşık olarak 8 saat bu suyu içinde tutun. Süre bittikten sonra aparatı çıkarıp yanlarda da varsa biriken tortu kireç onları elinizle temizleyin.

    Yaklaşık olarak 8 saat bu suyu içinde tutun. Süre bittikten sonra aparatı çıkarıp yanlarda da varsa biriken tortu kireç onları elinizle temizleyin.

  15. Bir leğen getirip iki musluğu da açarak o suyu boşaltın. Daha sonra içerisine temiz su ekleyip bu işlemi 4-5 kere tekrarlayın.

    Bir leğen getirip iki musluğu da açarak o suyu boşaltın. Daha sonra içerisine temiz su ekleyip bu işlemi 4-5 kere tekrarlayın.