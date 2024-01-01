Beyaz Saçları Koparınca Çoğalır Mı?
Yıllardır meğer yanlış biliyormuşuz
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Saçların beyazlaması genellikle yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır. Saç foliküllerindeki melanin adı verilen pigment üretimi azaldıkça, saçlar renklerini kaybeder ve beyazlaşır.
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Melanin, saçların doğal rengini belirler ve yaş ilerledikçe bu pigment üretimi azalır. Bu süreç genetik faktörlere bağlı olarak değişebilir ve bazı insanlar daha erken yaşta beyaz saçlarla karşılaşabilirler.
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Bunun yanı sıra, stres, hormonal değişiklikler, beslenme alışkanlıkları gibi çevresel ve yaşam tarzı faktörleri de saç renginde değişikliklere yol açabilir.
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Örneğin, aşırı stres veya ciddi bir hastalık geçirmek bazı insanlarda erken beyazlama ile ilişkilendirilebilir.
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Sonuç olarak, saçların neden beyazladığı genellikle yaşlanma ve genetik faktörlere dayanır, ancak yaşam tarzı ve çevresel faktörler de bu süreci etkileyebilir.
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Beyaz saç tellerini koparmanın daha çok beyazlamaya yol açacağına inanılır. Ancak yapılan son araştırmada yıllardır her şeyi yanlış bildiğimiz ortaya çıktı. Peki, Beyaz saçları koparmak beyaz saç tellerini artırır mı?
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Saç sağlığı ile ilgili duyduğunuz pek çok saç efsanesi ve zamana karşı dayanıklı bir inanış var. Beyaz bir saçı yolmanın bir şekilde daha fazla beyaz saçın büyümesini tetikleyeceği fikri.
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Nesilden nesile fısıldanan bu tuhaf inanç, pek çok kişinin kafasını karıştırdı ve geçerliliği hakkında pek çok soruya yol açtı. Bu gizemi çözmek için saç büyümesi ve pigmentasyonu ile ilgili merak edilenleri araştırdık.
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Bu efsanenin temelinde saç renginin nasıl belirlendiğine dair yanlış anlaşılma yatıyor.
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Saçımızın rengi öncelikle saç foliküllerinde bulunan özel hücreler olan melanositler tarafından üretilen bir pigment olan melaninden etkilenir. Bu hücreler iki ana çeşide sahiptir.
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Kahverengiden siyaha pigmentlerin üretilmesinden sorumlu olan eumelanositler ve kırmızı ve sarı pigmentler üreten feomelanositler.
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Zamanla, özellikle yaşla birlikte, kişinin saç foliküllerindeki melanositler daha az aktif hale gelebilir ve bu da pigment üretiminde azalmaya yol açabilir. Bu da gri veya beyaz tüylerin ortaya çıkmasına neden olur.
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Şimdi beyaz bir saçı yolma eylemini düşünelim. Bir saç koparıldığında, kökünden çıkarılır ve sonunda yerine yenisi çıkar. Ancak bu yeni saç, yolma eyleminin kendisinden etkilenmeyecektir. Bunun yerine rengini, şu anda saç folikülünde aktif olan melanositlerden alacaktır.
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Bilimsel açıklama da burada yatıyor. Beyaz bir kılı koparmak, melanositleri daha aktif olmaya veya pigment üretimini artırmaya teşvik etmez.
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Folikül, genetik ve yaşlanmanın belirlediği aynı düzeyde pigmentasyona sahip kıllar üretmeye devam edecektir. Aslında beyaz tüylerin koparılmasının daha fazla beyaz tüye yol açacağı efsanesi bilimsel kanıtlarla desteklenmiyor.
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Bu anlayışı daha da desteklemek için, saç büyümesi ve renklenmesinin büyük ölçüde bağımsız süreçler olduğunu belirtmekte fayda var. Saç derimizdeki her saç, genetik, hormonal değişiklikler ve yaş gibi faktörlerden etkilenen kendi zaman çizelgesinde büyür ve gelişir. Bu nedenle, beyaz bir saçın koparılması komşu foliküllerde zincirleme bir reaksiyon başlatmaz ve saç rengine ilişkin genetik talimatları değiştirmez.
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Beyaz bir saçın koparılması, sonunda onun yerine yeni bir saçın çıkmasına neden olsa da, melanositleri veya pigment üretimini etkileme gücüne sahip değildir. Zamanla oluşabilecek beyazlama artışı, genetik yatkınlıkların ve diğer biyolojik faktörlerin etkisiyle yaşlanma sürecinin doğal bir sonucudur. Bu nedenle, beyaz kılları yolmanın daha fazla beyaz kıl doğurduğu inancı büyüleyici bir efsanedir ancak bilimsel dayanaktan yoksundur.
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Kozmetik bilimci Randy Schueller, bu söylentiye bir açıklık getirdi. Schueller, yaptığı açıklamada, "Gri saç koparmanın bir zararı yok ama pek de iyi gelmiyor" dedi. Beyaz saçları koparırken yenilerinin çıkacağından endişelenmeyin. Schueller, 'Bu tam bir efsane çünkü bir foliküle yaptığınız şey diğerlerini etkilemez. Bazı iyi haberler var Eğer şanslıysanız, yeni saçlar geri döndüğünde, öncekinden biraz daha az gri olabilir. Çünkü melanogenez (saç foliküllerinin saça rengini veren pigmenti yapma süreci) saçtan saça farklılık gösterir' dedi.
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Schueller, 'Eğer ciddi bir şekilde saçınızdaki tüm beyazları topluyorsanız, saç folikülüne artık uzamayacak kadar zarar verebilirsiniz. Bu noktada orada hiç beyaz saçınız olmayacak, ama normal saçınız da olmayacak' dedi. Beyaz saçlarınızdan hoşlanmıyorsanız, koparmak dışında yapabileceğiniz pek çok şey var. Mesela boyatmak. Ancak beyaz saçlarınızı görmezden gelip kendinizi olduğunuz gibi sevip kabul etmeniz, bu şartlarda en güzel yöntem.