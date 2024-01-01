Beyaz Saçları Koparınca Çoğalır Mı?

Bu anlayışı daha da desteklemek için, saç büyümesi ve renklenmesinin büyük ölçüde bağımsız süreçler olduğunu belirtmekte fayda var. Saç derimizdeki her saç, genetik, hormonal değişiklikler ve yaş gibi faktörlerden etkilenen kendi zaman çizelgesinde büyür ve gelişir. Bu nedenle, beyaz bir saçın koparılması komşu foliküllerde zincirleme bir reaksiyon başlatmaz ve saç rengine ilişkin genetik talimatları değiştirmez.