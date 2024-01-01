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Ağlaya Ağlaya Sahneye Çıktı

Sinan Akçıl'a sahnede büyük sürpriz!

  1. Sinan Akçıl gündemdeki konular ve açıklamalarla adından söz ettiriyor. Konya'da konser veren Akçıl?a sahneye çıkmadan büyük bir sürpriz yapıldı.

    Sinan Akçıl gündemdeki konular ve açıklamalarla adından söz ettiriyor. Konya'da konser veren Akçıl?a sahneye çıkmadan büyük bir sürpriz yapıldı.

  2. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl Konya?da konser verdi.

    Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl Konya?da konser verdi.

  3. Konserine büyük ilgi olan Akçıl?ı dinlemeye gelenler arasında sürpriz bir isim vardı. Ünlü şarkıcıyı ilk okul öğretmeni Ayla Hoca dinlemeye geldi.

    Konserine büyük ilgi olan Akçıl?ı dinlemeye gelenler arasında sürpriz bir isim vardı. Ünlü şarkıcıyı ilk okul öğretmeni Ayla Hoca dinlemeye geldi.

  4. Öğretmenini karşısında gören Akçıl?ın yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu. Ayla Hoca sahneye ağlayarak çıktı.

    Öğretmenini karşısında gören Akçıl?ın yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu. Ayla Hoca sahneye ağlayarak çıktı.

  5. ALLAH TÜM HOCALARIMIZDAN RAZI OLSUN" Akçıl o anları Instagram hesabından ?Konya/Hüyük Konserimin en güzel anıydı.. İlkokul öğretmenim Ayla hocamın bana yaptığı sürpriz.. Elinde fotoğraflarla, ağlayrak sahneye geli&#8203;şi...Onu çok seviyorum.. Allah tüm hocalarımızdan razı olsun...Bu kavuşmaya vesile olanlara teşekkür ederim...? notu ile paylaştı.

    ALLAH TÜM HOCALARIMIZDAN RAZI OLSUN" Akçıl o anları Instagram hesabından ?Konya/Hüyük Konserimin en güzel anıydı.. İlkokul öğretmenim Ayla hocamın bana yaptığı sürpriz.. Elinde fotoğraflarla, ağlayrak sahneye geli​şi...Onu çok seviyorum.. Allah tüm hocalarımızdan razı olsun...Bu kavuşmaya vesile olanlara teşekkür ederim...? notu ile paylaştı.

  6. Sosyal medyada Akçıl?ın ve öğretmeninin paylaşımına beğeni yağdı.

    Sosyal medyada Akçıl?ın ve öğretmeninin paylaşımına beğeni yağdı.