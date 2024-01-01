Ağlaya Ağlaya Sahneye Çıktı

ALLAH TÜM HOCALARIMIZDAN RAZI OLSUN" Akçıl o anları Instagram hesabından ?Konya/Hüyük Konserimin en güzel anıydı.. İlkokul öğretmenim Ayla hocamın bana yaptığı sürpriz.. Elinde fotoğraflarla, ağlayrak sahneye geli​şi...Onu çok seviyorum.. Allah tüm hocalarımızdan razı olsun...Bu kavuşmaya vesile olanlara teşekkür ederim...? notu ile paylaştı.