Burun Gözenekleri Nasıl Temizlenir?
şte siyah noktaları temizleyen yöntemler...
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Beslenme ve hormanel değişiklikler sonucunda gözenekler tıkanarak zamanla siyah nokta oluşmasına sebep olabilir.İşte siyah noktaları temizleyen yöntemler...
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Cilt nemli kalabilmek ve mikropları engellemek amacıyla her gün yağ çıkarır. Bu sayede dışarıdan gelen kirli havayı engelleyebiliyor. Ancak bu yağlar farklı sebeplerden dolayı fazla salgılandığında cildin nefes almasını sağlayan gözenekleri tıkıyor. Gözeneklerdeki tıkanma ise siyah nokta,sivilce gibi cilt sorunlarına yol açıyor. Çeşitli bitkisel veya kimyasal peeling yöntemleri ile ciltteki yağı dengeleyebilir, tıkanan gözenekleri temizleyebilirsiniz. Sizler için evde yapabileceğiniz doğal yöntemleri sıraladık...
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1- Yüzünüzü her sabah ılık su ile yıkayın. Terlediğinizde veya dışarıdan geldikten sonra yıkamayı unutmayın.
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2- Alın bölgenize ve burnunuzun kemer kısmına hafata 2 kez mutlaka doğal kil maskesi uygulayın. Maske kuruduktan sonra parmaklarınızı ıslatın ve yumuşak hareketlerle temizleyin. Bu sayede gözenkelerden yağ ve kir arınmış oluyor.
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3- Gözeneklerin en yoğun bölge burun ve çenedir. Bu yüzden haftada 3 kez yüz fırçası ile burnunuza fırçalayın. Haftada 1 kez olmak üzere tüm yüzünüzü fırçalamayı unutmayın. Bu sayede pul pul dökülen ölü derilerin giderilmesini sağlar.
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4- Cildinizdeki gözenekeleri en iyi temizleme yöntemi ise elektronik fırça kullanmaktır. Elektronik cihazların dönen başlıkları sayesinde nazikçe cildi temizler.
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5- Bir bardak yulaf ununu, 1 bardak sıcak su ile karıştırın. Hamur kıvamınına geldiğinde burnunuza ve yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. 2 dakika masaja devam ettikten sonra ılık su ile durulayın.