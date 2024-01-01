Burun Gözenekleri Nasıl Temizlenir?

Cilt nemli kalabilmek ve mikropları engellemek amacıyla her gün yağ çıkarır. Bu sayede dışarıdan gelen kirli havayı engelleyebiliyor. Ancak bu yağlar farklı sebeplerden dolayı fazla salgılandığında cildin nefes almasını sağlayan gözenekleri tıkıyor. Gözeneklerdeki tıkanma ise siyah nokta,sivilce gibi cilt sorunlarına yol açıyor. Çeşitli bitkisel veya kimyasal peeling yöntemleri ile ciltteki yağı dengeleyebilir, tıkanan gözenekleri temizleyebilirsiniz. Sizler için evde yapabileceğiniz doğal yöntemleri sıraladık...