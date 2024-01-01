Vitamin Takviyesi Ölüme Götürüyor!

Vücut sağlığımız için olmazsa olmaz öneme sahip vitaminler, gelişigüzel kullanıldığında ise fayda yerine zarar verebiliyor. Her besin takviyesi eşit derecede faydalı değildir ve bazıları sağlık açısından ciddi riskler taşıyabilir. İşte sağlığınıza yarardan çok zarar verebilecek 5 popüler besin takviyesi ve dikkat etmeniz gerekenler...