Vitamin Takviyesi Ölüme Götürüyor!
Vitamin takviyesi alırken dikkat edilmesi gerekenler
-
Vücut sağlığımız için olmazsa olmaz öneme sahip vitaminler, gelişigüzel kullanıldığında ise fayda yerine zarar verebiliyor. Her besin takviyesi eşit derecede faydalı değildir ve bazıları sağlık açısından ciddi riskler taşıyabilir. İşte sağlığınıza yarardan çok zarar verebilecek 5 popüler besin takviyesi ve dikkat etmeniz gerekenler...
-
VİTAMİN A TAKVİYELERİ
-
Özellikle hamile kadınlar için aşırı miktarda Vitamin A tüketimi ciddi riskler taşır.
-
DEMİR TAKVİYELERİ
-
Aşırı demir alımı, karaciğer hasarına, mide rahatsızlıklarına ve kalp sorunlarına neden olabilir. Vücutta biriken fazla demir, oksidatif strese ve hücre hasarına yol açabilir.
-
KİLO VERME TAKVİYELERİ
-
Örneğin, efedra içeren ürünler bir zamanlar popülerdi ancak kalp krizi, felç ve hatta ölümle bağlantısı nedeniyle ABD FDA tarafından yasaklandı.
-
KALSİYUM TAKVİYELERİ
-
Ayrıca, bazı araştırmalar fazla kalsiyumun arterlerin sertleşmesine ve kalp krizi riskinin artmasına neden olabileceğini göstermektedir. Günlük kalsiyum ihtiyacını doğal gıdalardan karşılamak daha güvenli bir yol olabilir.