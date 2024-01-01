Sebzelerin daha uzun ömürlü kullanabilmek adına birçok kişinin özellikle yaz mevsiminde başvurduğu yöntemlerden biri sebzeleri dondurucuya koyma işlemidir. Bazı besinler için her ne kadar doğru bir yöntem olsa da bazı besinler için bu yöntem tüketim ömrünün kısalmasına neden oluyor. Peki, hangi besinler asla dondurucuya konulmaz? Dondurucuya asla koymamanız gereken 8 besini sizlerle paylaşıyoruz..