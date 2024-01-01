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Dondurucuya Asla Koymamanız!

Sakın bu hatayı yapmayın

  1. Sebzelerin daha uzun ömürlü kullanabilmek adına birçok kişinin özellikle yaz mevsiminde başvurduğu yöntemlerden biri sebzeleri dondurucuya koyma işlemidir. Bazı besinler için her ne kadar doğru bir yöntem olsa da bazı besinler için bu yöntem tüketim ömrünün kısalmasına neden oluyor. Peki, hangi besinler asla dondurucuya konulmaz? Dondurucuya asla koymamanız gereken 8 besini sizlerle paylaşıyoruz..

    Sebzelerin daha uzun ömürlü kullanabilmek adına birçok kişinin özellikle yaz mevsiminde başvurduğu yöntemlerden biri sebzeleri dondurucuya koyma işlemidir. Bazı besinler için her ne kadar doğru bir yöntem olsa da bazı besinler için bu yöntem tüketim ömrünün kısalmasına neden oluyor. Peki, hangi besinler asla dondurucuya konulmaz? Dondurucuya asla koymamanız gereken 8 besini sizlerle paylaşıyoruz..

  2. Yazın taptaze alınan sebze ve meyveleri kışında aynı lezzette ve organik bir şekilde tüketmek için birçok kişi kışa hazırlık olarak dondurucuya atıyor. Bazı yiyecekler için son derece önem arz ederken bazı yiyeceklerin konulması ise sağlığımızı tehdit ediyor.

    Yazın taptaze alınan sebze ve meyveleri kışında aynı lezzette ve organik bir şekilde tüketmek için birçok kişi kışa hazırlık olarak dondurucuya atıyor. Bazı yiyecekler için son derece önem arz ederken bazı yiyeceklerin konulması ise sağlığımızı tehdit ediyor.

  3. Yapılan araştırmalara göre bazı besinlerin dondurucuya konulduktan sonra yaradan çok zarar verdiği ortaya çıktı. İşte asla dondurucuya konulmaması gereken o besinlerin listesi..

    Yapılan araştırmalara göre bazı besinlerin dondurucuya konulduktan sonra yaradan çok zarar verdiği ortaya çıktı. İşte asla dondurucuya konulmaması gereken o besinlerin listesi..

  4. SALATALIK Dondurulmaması gereken sebzelerden biri de salatalıktır. Salatalık içerisinde su olduğu için genişleyen bir yapıya sahiptir.

    SALATALIK Dondurulmaması gereken sebzelerden biri de salatalıktır. Salatalık içerisinde su olduğu için genişleyen bir yapıya sahiptir.

  5. Dolayısıyla dondurulduğunda tüketilememez sebzler arasında yerini alıyor.

    Dolayısıyla dondurulduğunda tüketilememez sebzler arasında yerini alıyor.

  6. YUMURTA Yüksek dondurma kabaliyetine sahip olan dondurucularda bir diğer konulmaması gereken ürün yumurtadır. Hassas bir ürün olan yumurtanın içeriğindeki bulunan sıvı donduktan sonra kabuğun kırılmasına neden olur. Bu durumda bütün dondurucunuzun kirlenmesine ve yumurta kokmasına neden olacaktır.

    YUMURTA Yüksek dondurma kabaliyetine sahip olan dondurucularda bir diğer konulmaması gereken ürün yumurtadır. Hassas bir ürün olan yumurtanın içeriğindeki bulunan sıvı donduktan sonra kabuğun kırılmasına neden olur. Bu durumda bütün dondurucunuzun kirlenmesine ve yumurta kokmasına neden olacaktır.

  7. PEYNİR Taze olarak aldığınız peyniri dondurucuda sakladığınızda hem tazeleğini yitirmiş oluyor. Hem de çıkartıp eridiğinde un gibi ufalanıp lezzetsiz hale geliyor.

    PEYNİR Taze olarak aldığınız peyniri dondurucuda sakladığınızda hem tazeleğini yitirmiş oluyor. Hem de çıkartıp eridiğinde un gibi ufalanıp lezzetsiz hale geliyor.

  8. YOĞURT Çok yumuşak bir yapıya sahip olan yoğurt dondurucuya konulmaması gereken besinlerden. Dondurucuya konulduğu takdirde çok hızla dokusu değişen yoğurdun lezzetini kaybettiğini görebilirsiniz.

    YOĞURT Çok yumuşak bir yapıya sahip olan yoğurt dondurucuya konulmaması gereken besinlerden. Dondurucuya konulduğu takdirde çok hızla dokusu değişen yoğurdun lezzetini kaybettiğini görebilirsiniz.

  9. KONSERVE GIDALAR Bezelye, garnitür gibi gıdalarında içinde su olmasından dolayı dondurucularda saklanılması önerilmiyor. Çünkü içinde bulunan su soğuk havayla birlikte genleşiyor ve konserve ürünün patlamasına sebep oluyor. Bu durum ciddi problemlere yol açabiliyor.

    KONSERVE GIDALAR Bezelye, garnitür gibi gıdalarında içinde su olmasından dolayı dondurucularda saklanılması önerilmiyor. Çünkü içinde bulunan su soğuk havayla birlikte genleşiyor ve konserve ürünün patlamasına sebep oluyor. Bu durum ciddi problemlere yol açabiliyor.

  10. KIZARTILMIŞ YİYECEKLER Uzmanlar derin donduruculara asla girmemesi gerkene besinler arasında kızartılmış yiyeceklerinde olduğuna dikkat çekiyor. Çıtır çıtır hazırladığınız tavuklar dondurucuya girdiğinde yumuşayarak adeta lapa haline geliyor.

    KIZARTILMIŞ YİYECEKLER Uzmanlar derin donduruculara asla girmemesi gerkene besinler arasında kızartılmış yiyeceklerinde olduğuna dikkat çekiyor. Çıtır çıtır hazırladığınız tavuklar dondurucuya girdiğinde yumuşayarak adeta lapa haline geliyor.

  11. PATATES Son zamanlarda soyulup kesilerek dondurucuda saklanan patateslerin direk bütün şeklinde dondurucuda saklanması pek önerilmiyor. Bütün şeklinde dondurucuya atılan patatesler nemli ortamları sevmediği için zamanla buz kristalleri oluşturarak lapa oluyor.

    PATATES Son zamanlarda soyulup kesilerek dondurucuda saklanan patateslerin direk bütün şeklinde dondurucuda saklanması pek önerilmiyor. Bütün şeklinde dondurucuya atılan patatesler nemli ortamları sevmediği için zamanla buz kristalleri oluşturarak lapa oluyor.