Yıllar Süren Küslük Bitti

İbrahim Tatlıses, doktorlarının izniyle sahneye çıkacağını ifade etmişti: ?Sahneler, kendimi daha da iyi hissettiriyor. Sevenlerimle bir arada olmak bana güç veriyor. Cumartesi günü vereceğim konseri iple çekiyorum. Doktorlarımın da bilgisi ve kontrolünde şarkılarımı sevenlerim için söyleyeceğim.?