Alişan'dan Duygulandıran Paylaşım!
'3 yıl geçti sensiz'
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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
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2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan; aynı zamanda menajeri de olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.
Kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıkıp, onları kendi ailesinden ayırmayan şarkıcı, 2 Mart'ta annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı.
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"BİZİM İÇİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI BİTELİ 2.5 YIL OLDU"
Instagram sayfasından annesi ve hayatını kaybeden kardeşi ile çekilen siyah-beyaz bir karesini yayınlayan Alişan, gönderisine şu mesajı yazmıştı:
Varlığımın Allah?tan sonraki iki nedeni canlarım annem ve babam... Bizim için doğum günü kutlaması biteli 2,5 yıl oldu. Sadece bugün beni doğuran, bugüne getiren anneme teşekkür etmek istedim. Seni çok seviyorum Anne?m. Seni çok seviyoruz.
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KARDEŞİNİ VEFATININ 3'ÜNCÜ YILINDA ANDI
Alişan, yaşamını yitirdikten sonra ailesine kol - kanat gerdiği Selçuk Tektaş'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde andı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından kardeşiyle yıllar önce çektirdiği fotoğrafları yayımladı.
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"SENİ ÇOK ÖZLEDİM"
Kardeşine duyduğu özlemi ifade eden Alişan, şu ifadeleri kullandı:
3 koca yıl geçti sensiz?Tam da bu geceydi. 21 Temmuz 2021. Biz sen gittiğin günden beri, sensizliği hissettirmemek için çalışıyoruz Selçuk?um.. Ama öyle bir dokunmuşsun ki hepimizin hayatına, kardeş, oğul, eş, baba, abi, arkadaş, dost olmuşsun ki bize, nereye gitsem mutlaka iyiliğinin dokunduğu birisi çıkıyor karşıma ve seni anlatıyor..Ben de her defasında Allah?ım iyi ki benim kardeşim olmuş diyorum içimden?Hayatta değil ama hala benim göğsümü kabartıyor, hala dua alıyor herkesten şükürler olsun diyorum.. Ben seni Eyşan?ıma, Ceylan?ıma, Burak?ıma ve Eliz?ime anlatmaya devam edeceğim.. Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek ama sen yüreğimizde hep en son görüştüğümüz halinle kalacaksın.. Seni çok özledim, özledik.. Allahım sana ve bu vesileyle yazdıklarımı okuyan herkesin kaybettiği yakınlarımıza rahmetiyle muamele edip, cennetiyle mükafatlandırsın İnşallah.