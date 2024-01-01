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Güneş Lekelerine Veda Etme Zamanı!

Güneş lekelerine veda etme zamanı!

  1. Yazın pek çok güzel yanı olduğu gibi, bir de güneşlenirken oluşabilen cilt lekeleri vücudunuzun çeşitli bölgelerinde rahatsız edici görünebilir. Ancak bu durumun 6 doğal yolla çözülebiliyor olması, güzelleşmek için anahtar! Detaylar haberimizde.

    Yazın pek çok güzel yanı olduğu gibi, bir de güneşlenirken oluşabilen cilt lekeleri vücudunuzun çeşitli bölgelerinde rahatsız edici görünebilir. Ancak bu durumun 6 doğal yolla çözülebiliyor olması, güzelleşmek için anahtar! Detaylar haberimizde.

  2. LİMON SUYU<p> Güneş lekeleri için, limonla bitkisel tedaviye başlayabilirsiniz. Limon doğal asitli bir meyve. Bu asit sayesinde, lekelerin incelmesine yardım edebilir. Limonu ikiye kesip, açık olan yüzüyle güneş lekesinin olduğu bölgeye masaj yapın. Bu masajı 5 dakika kadar devam ettirmelisiniz. Limon suyu cildinizde 15 dakika kalmalı. Bu aşamada asitler lekeyi inceltmek için devreye girecek. Ancak ilk uygulamada hemen sonuç beklememelisiniz. Her gece düzenli olarak limon suyuyla lekeli bölgeye masaj yapın ve süre dolduğunda, ılık suyla cildinizi yıkayın. Düzenli uygulama sonucunda, lekelerin giderildiğini görebilirsiniz.

    LİMON SUYU

    Güneş lekeleri için, limonla bitkisel tedaviye başlayabilirsiniz. Limon doğal asitli bir meyve. Bu asit sayesinde, lekelerin incelmesine yardım edebilir. Limonu ikiye kesip, açık olan yüzüyle güneş lekesinin olduğu bölgeye masaj yapın. Bu masajı 5 dakika kadar devam ettirmelisiniz. Limon suyu cildinizde 15 dakika kalmalı. Bu aşamada asitler lekeyi inceltmek için devreye girecek. Ancak ilk uygulamada hemen sonuç beklememelisiniz. Her gece düzenli olarak limon suyuyla lekeli bölgeye masaj yapın ve süre dolduğunda, ılık suyla cildinizi yıkayın. Düzenli uygulama sonucunda, lekelerin giderildiğini görebilirsiniz.

  3. YEŞİL ÇAY<p> Yeşil çay antioksidan bir bitki olmasıyla bilinir. Cilt bakımında özellikle de güneş lekelerinde çok etkili. Yeşil çayla evde güneş lekesi tedavisi uygulamak için poşet yeşil çay alıp bu çayı demleyin ve sıcaklığının geçmesini bekleyin. Soğuyan yeşil çay poşetlerini yüz bölgesine masaj yaparak uygulayın. Eğer vücudunuzda sırt ya da kollarda da güneş lekesi varsa; poşeti o bölgelere de masaj yaparak iyice yedirin. Yeşil çay, düzenli uygulama sonunda güneş lekelerinin cildinizde oluşturduğu görünümü yok edecek.

    YEŞİL ÇAY

    Yeşil çay antioksidan bir bitki olmasıyla bilinir. Cilt bakımında özellikle de güneş lekelerinde çok etkili. Yeşil çayla evde güneş lekesi tedavisi uygulamak için poşet yeşil çay alıp bu çayı demleyin ve sıcaklığının geçmesini bekleyin. Soğuyan yeşil çay poşetlerini yüz bölgesine masaj yaparak uygulayın. Eğer vücudunuzda sırt ya da kollarda da güneş lekesi varsa; poşeti o bölgelere de masaj yaparak iyice yedirin. Yeşil çay, düzenli uygulama sonunda güneş lekelerinin cildinizde oluşturduğu görünümü yok edecek.

  4. SÜT<p> Güneş lekesi nasıl giderilir diyorsanız, hemen evdeki sütü alın ve bir pamuğa birkaç damla dökün. Sütün içinde bulunan faydalı mineraller, lekelerin temizlenmesini hızlandırır. Cildinizi beslerken yenileyen süt sayesinde, birkaç ay içinde cildinizdeki lekelerden eser kalmayacak. Süt uygulamasını her gece uykudan önce denemeniz öneriliyor. Uyku esnasında hücre yenilenmesi olacağı için ölü derilerin temizlenmesi ve lekenin kalkması daha hızlı gerçekleşebilir.

    SÜT

    Güneş lekesi nasıl giderilir diyorsanız, hemen evdeki sütü alın ve bir pamuğa birkaç damla dökün. Sütün içinde bulunan faydalı mineraller, lekelerin temizlenmesini hızlandırır. Cildinizi beslerken yenileyen süt sayesinde, birkaç ay içinde cildinizdeki lekelerden eser kalmayacak. Süt uygulamasını her gece uykudan önce denemeniz öneriliyor. Uyku esnasında hücre yenilenmesi olacağı için ölü derilerin temizlenmesi ve lekenin kalkması daha hızlı gerçekleşebilir.

  5. ALOE VERA<p> Aloe vera, cilt hücrelerini yenileyen faydalı bir bitkidir. Özellikle de jelli kısmı, cildiniz için bir maske niteliğine sahip. Aloe vera jelinden 1 çay kaşığı kadar alın ve güneş lekesinin dağıldığı bölgeye sürün. Lekeli bölgede jeli 10 dakika kadar bekletin. Ardından ılık suyla cildinizi silin. Her gece ya da uyandıktan sonra bu uygulamayı tekrarlayın. Aloe vera jelinin yavaş ama etkili şekilde güneş lekelerini yok ettiğini görebilirsiniz.

    ALOE VERA

    Aloe vera, cilt hücrelerini yenileyen faydalı bir bitkidir. Özellikle de jelli kısmı, cildiniz için bir maske niteliğine sahip. Aloe vera jelinden 1 çay kaşığı kadar alın ve güneş lekesinin dağıldığı bölgeye sürün. Lekeli bölgede jeli 10 dakika kadar bekletin. Ardından ılık suyla cildinizi silin. Her gece ya da uyandıktan sonra bu uygulamayı tekrarlayın. Aloe vera jelinin yavaş ama etkili şekilde güneş lekelerini yok ettiğini görebilirsiniz.

  6. ELMA SİRKESİ<p> Makyaj temizleme pamuğunu alın ve üzerine birkaç damla elma sirkesi dökün. Bu pamukla yüz bölgesini her gece temizleyin. Elma sirkesinin kendine has kokusu cildinizde kalabilir bunun için uygulama sonrasında cildinizi ılık suyla yıkayıp kokudan arındırabilirsiniz. Elma sirkesinde doğal faydalı asitler olduğu için güneş lekelerinin kısa sürede incelip yok olmasına yardım edecek.

    ELMA SİRKESİ

    Makyaj temizleme pamuğunu alın ve üzerine birkaç damla elma sirkesi dökün. Bu pamukla yüz bölgesini her gece temizleyin. Elma sirkesinin kendine has kokusu cildinizde kalabilir bunun için uygulama sonrasında cildinizi ılık suyla yıkayıp kokudan arındırabilirsiniz. Elma sirkesinde doğal faydalı asitler olduğu için güneş lekelerinin kısa sürede incelip yok olmasına yardım edecek.

  7. PATATES <p> Patateste bulunan, mineraller hücrelerin yenilenmesini hızlandırır. Ölü hücrenin deriden kolayca atılmasını sağlayan patates, güneş lekelerinin yayılmasını da durdurur. Patatesin kabuğunu soyup, ince dilimler kesin. Kesilen dilimleri yüz bölgesine ya da vücudunuzun herhangi güneş lekeli bölgesine uygulayın. Patates dilimleri, güneş lekeli alanda kaldıkça lekenin incelmesini ve kaybolmasını hızlandıracaktır. Bu nedenle her gün taze uygulama yapmanız öneriliyor. Cildinizi sonrasında arındırmak için ılık suyla yıkamanız gerekiyor.

    PATATES

    Patateste bulunan, mineraller hücrelerin yenilenmesini hızlandırır. Ölü hücrenin deriden kolayca atılmasını sağlayan patates, güneş lekelerinin yayılmasını da durdurur. Patatesin kabuğunu soyup, ince dilimler kesin. Kesilen dilimleri yüz bölgesine ya da vücudunuzun herhangi güneş lekeli bölgesine uygulayın. Patates dilimleri, güneş lekeli alanda kaldıkça lekenin incelmesini ve kaybolmasını hızlandıracaktır. Bu nedenle her gün taze uygulama yapmanız öneriliyor. Cildinizi sonrasında arındırmak için ılık suyla yıkamanız gerekiyor.