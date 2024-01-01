Güneş lekelerine veda etme zamanı!

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay antioksidan bir bitki olmasıyla bilinir. Cilt bakımında özellikle de güneş lekelerinde çok etkili. Yeşil çayla evde güneş lekesi tedavisi uygulamak için poşet yeşil çay alıp bu çayı demleyin ve sıcaklığının geçmesini bekleyin. Soğuyan yeşil çay poşetlerini yüz bölgesine masaj yaparak uygulayın. Eğer vücudunuzda sırt ya da kollarda da güneş lekesi varsa; poşeti o bölgelere de masaj yaparak iyice yedirin. Yeşil çay, düzenli uygulama sonunda güneş lekelerinin cildinizde oluşturduğu görünümü yok edecek.