Çıkaramadığınız Lekelere Son!
Hepimiz aynı hataları yapıyoruz
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Bir aynayı parlatmak görünüşte basit bir iş gibi görünse de, birçok kişi aradığı kristal berraklığındaki sonuçları elde etmekte hâlâ başarısız oluyor. İnsanlar saatlerce evlerini titizlikle derinlemesine temizliyor ancak yatmadan hemen önce aynalarındaki hayaletimsi çizgileri görüyorlar. Peki aynalardaki bu hayalet izlerden nasıl kurtuluruz? İşte ayna temizliğinde yapılan yaygın hatalar.
1- Aynanızı önceden temizlemiyorsunuz
Aynanız kirliyse ilk olarak kuru bir mikrofiber bezle üzerindeki tozları almanız gerekir. Aynaya yapacağınız ilk müdahalenin ıslak bezle olması kirin toplanmamasına ve lekelenmesine sebep olur.
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2- İki havlu sistemini uygulamıyorsunuz
Aynayı ıslak bir bezle temizlemenin ardından üzerinde oluşan dalgalanmaları önlemek için iki havlu sistemi uygulanır. İki havlu sistemi tam olarak şu: önce temizlemek için bir bez ve ardından çizgileri parlatmak için kuru bir bez kullanımı. Temizlikten sonra kuru bir mikrofiber havluyla parlatmamak, o çizgilerin geride kalmasına neden olur.
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3- Yanlış bez kullanıyorsunuz
Eskimiş bir tişört parçasının aynanızı pasparlak yapabileceğini düşünüyor olabilirsiniz ancak gerçek bu değil. Öncelikle ayna temizlemek için ayrı bir beziniz olması gerekiyor, evinizin genel tozunu almak için kullandığınız bezi aynalarınız için kullanamazsınız. Lekesiz bir ayna temizliği için en iyi çözüm mikrofiber bez kullanmak.
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4- Aynaya değil, beze sprey sıkıyorsunuz
Yapılan en yaygın hatalardan bir diğeri ise aynanızı temizlerken kullandığınız spreyi yüzeye değil beze sıkmak. Bu şekilde aynayı gerçek manada temizleyemezsiniz. Spreyinizi aynaya sıkıp bezle silmeniz gerekir.
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5- Dairesel hareketler uyguluyorsun
Bir türlü temizlenmeyen aynalar için yapılan en yaygın hataların sonuncusu aynayı dairesel hareketlerle silmek. Dairesel hareketler aynada istenmeyen lekeler bırakır. Bunun olmasını istemiyorsanız aynanızın köşelerinden diket hareketlerle temizlemeli, tozları belli bir noktada toplayarak son hamlenizi 'S' şeklinde yapıp temizliğinizi bitirmelisiniz.