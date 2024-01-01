Çıkaramadığınız Lekelere Son!

Bir aynayı parlatmak görünüşte basit bir iş gibi görünse de, birçok kişi aradığı kristal berraklığındaki sonuçları elde etmekte hâlâ başarısız oluyor. İnsanlar saatlerce evlerini titizlikle derinlemesine temizliyor ancak yatmadan hemen önce aynalarındaki hayaletimsi çizgileri görüyorlar. Peki aynalardaki bu hayalet izlerden nasıl kurtuluruz? İşte ayna temizliğinde yapılan yaygın hatalar.

1- Aynanızı önceden temizlemiyorsunuz

Aynanız kirliyse ilk olarak kuru bir mikrofiber bezle üzerindeki tozları almanız gerekir. Aynaya yapacağınız ilk müdahalenin ıslak bezle olması kirin toplanmamasına ve lekelenmesine sebep olur.