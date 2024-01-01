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40 Derece Havada Eksi 10 Derece Keyfi

Vatandaşlar oraya akın ediyor

  1. Meteorolojinin sıcaklık uyarısı yaptığı Elazığ'da vatandaşlar, serinlemek için Buzluk mağarasına akın etti.

    Meteorolojinin sıcaklık uyarısı yaptığı Elazığ'da vatandaşlar, serinlemek için Buzluk mağarasına akın etti.

  2. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü sıcaklıkların çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildirerek vatandaşları uyardı. <p> Sıcaklıkların 39 dereceye çıktığı Elazığ'da vatandaşlar serinlemek için kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Harput Mahallesi'ndeki Buzluk mağarasına akın etti.

    Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü sıcaklıkların çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildirerek vatandaşları uyardı.

    Sıcaklıkların 39 dereceye çıktığı Elazığ'da vatandaşlar serinlemek için kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Harput Mahallesi'ndeki Buzluk mağarasına akın etti.

  3. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, eksi 10 derecenin altına düşen mağaraya giderek serinliyor.

    Sıcaktan bunalan vatandaşlar, eksi 10 derecenin altına düşen mağaraya giderek serinliyor.

  4. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan Buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliyor.

    Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan Buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliyor.

  5. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor.

    Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor.

  6. Havanın çok sıcak olduğunu belirten Barış Yıldırım, ''Dışarısı çok sıcak evde yanıyoruz. Arada kuzenimle geliyoruz serinliyoruz. Aşağı çok inemiyoruz çok soğuk. Aşağı inince hırkada almak gerekiyor. Bu Elazığ sıcağında burası çok güzel oluyor. İçerisi çok serin ve güzel. Fakat ışıklandırma yok karanlık. Restore edilse güzel olur'' dedi.<p> Semih Yüce ise ''Buraya İstanbul'dan geldim. 40 derece bir sıcaklık var. Şuan burası eksi 5 derecelerde. Aşağıda mağara çok soğuk. Arkadaşlarımızla serinlemeye geldik. İlk defa geliyorum" diye konuştu.

    Havanın çok sıcak olduğunu belirten Barış Yıldırım, ''Dışarısı çok sıcak evde yanıyoruz. Arada kuzenimle geliyoruz serinliyoruz. Aşağı çok inemiyoruz çok soğuk. Aşağı inince hırkada almak gerekiyor. Bu Elazığ sıcağında burası çok güzel oluyor. İçerisi çok serin ve güzel. Fakat ışıklandırma yok karanlık. Restore edilse güzel olur'' dedi.

    Semih Yüce ise ''Buraya İstanbul'dan geldim. 40 derece bir sıcaklık var. Şuan burası eksi 5 derecelerde. Aşağıda mağara çok soğuk. Arkadaşlarımızla serinlemeye geldik. İlk defa geliyorum" diye konuştu.