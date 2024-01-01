Sabahları Aç Karnına Limonlu Su İçerseniz!

Daha sağlıklı ve zinde bir yaşam için gün içerisinde su tüketimine dikkat etmek ve gerektiği miktarda tüketmek çok önemlidir. Özellikle kilo vermek isteyenlerin sabah kalkar kalkmaz limonlu su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Faydaları saymakla bitmeyen tam bir C vitamini deposu olan limon ile inatçı kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Peki limonlu su her gün tüketilir mi? İşte limonlu su ile ilgili merak edilenler...