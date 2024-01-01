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Sabahları Aç Karnına Limonlu Su İçerseniz!

Yağları cayır cayır yakıyor

  1. Daha sağlıklı ve zinde bir yaşam için gün içerisinde su tüketimine dikkat etmek ve gerektiği miktarda tüketmek çok önemlidir. Özellikle kilo vermek isteyenlerin sabah kalkar kalkmaz limonlu su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Faydaları saymakla bitmeyen tam bir C vitamini deposu olan limon ile inatçı kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Peki limonlu su her gün tüketilir mi? İşte limonlu su ile ilgili merak edilenler...

    Daha sağlıklı ve zinde bir yaşam için gün içerisinde su tüketimine dikkat etmek ve gerektiği miktarda tüketmek çok önemlidir. Özellikle kilo vermek isteyenlerin sabah kalkar kalkmaz limonlu su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Faydaları saymakla bitmeyen tam bir C vitamini deposu olan limon ile inatçı kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Peki limonlu su her gün tüketilir mi? İşte limonlu su ile ilgili merak edilenler...

  2. Yemeklerde, salatalarda, soslarda ve içecek gibi birçok şeyde kullanılan limonun faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle yüksek tansiyonu düşürmede çok etkili olan limon aynı zamanda inatçı yağları da yok etmede oldukça etkilidir. Turunçgiller familyasından olan limon aynı zamanda süper besin olarak da adlandırılıyor.

    Yemeklerde, salatalarda, soslarda ve içecek gibi birçok şeyde kullanılan limonun faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle yüksek tansiyonu düşürmede çok etkili olan limon aynı zamanda inatçı yağları da yok etmede oldukça etkilidir. Turunçgiller familyasından olan limon aynı zamanda süper besin olarak da adlandırılıyor.

  3. LİMONUN FAYDALARI Limonlu su, vücudun günlük su miktarını karşılamak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen birçok kişiye diyetisyenler tarafından öneriliyor. Bağışıklığı güçlendirmede etkin rol oynayan limon her sabah aç karna su ile birlikte tüketildiğinde hazımsızlığa da iyi gelmektedir.

    LİMONUN FAYDALARI Limonlu su, vücudun günlük su miktarını karşılamak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen birçok kişiye diyetisyenler tarafından öneriliyor. Bağışıklığı güçlendirmede etkin rol oynayan limon her sabah aç karna su ile birlikte tüketildiğinde hazımsızlığa da iyi gelmektedir.

  4. Az kalorili olan limon suyu veya limonlu su tüketmek iştahı kontrol etmeye yardımcı olur. Ayrıca, günlük sıvı tüketiminin artışına katkıda bulunarak zayıflamaya destek olarak inatçı yağları cayır cayır yakmaktadır.

    Az kalorili olan limon suyu veya limonlu su tüketmek iştahı kontrol etmeye yardımcı olur. Ayrıca, günlük sıvı tüketiminin artışına katkıda bulunarak zayıflamaya destek olarak inatçı yağları cayır cayır yakmaktadır.

  5. Yapılan araştırmalara göre limonun ve limon suyunun içerdiği C vitamini ve biyoaktif bileşenler obeziteye bağlı artan infalamasyonun baskılanmasında da etkin rol oynuyor.

    Yapılan araştırmalara göre limonun ve limon suyunun içerdiği C vitamini ve biyoaktif bileşenler obeziteye bağlı artan infalamasyonun baskılanmasında da etkin rol oynuyor.

  6. LİMONLU SU ZAYIFLATIR MI? Vücudunuzdan toksinleri atmaya da yarayan limonlu su iyi bir idrar söktürücü görevi görür. Bu yüzden her sabah aç karna limonlu su içerek zayıflama sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Düzenli ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız da ek olarak spor ve yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.

    LİMONLU SU ZAYIFLATIR MI? Vücudunuzdan toksinleri atmaya da yarayan limonlu su iyi bir idrar söktürücü görevi görür. Bu yüzden her sabah aç karna limonlu su içerek zayıflama sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Düzenli ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız da ek olarak spor ve yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.

  7. LİMONLU SU NE KADAR İÇİLMELİ? Uzmanlara göre, en etkili antioksidan ve çözücü madde içeren limonu günlük tüketeceğimiz suyun içerisine katıp günde en az 1 litre tüketildiğinde faydalı olacağını belirtiyor. Aynı zamanda limonlu suyu düzenli ve olması gerektiği kadar tüketmek fayda sağlaması açısında çok önemlidir.

    LİMONLU SU NE KADAR İÇİLMELİ? Uzmanlara göre, en etkili antioksidan ve çözücü madde içeren limonu günlük tüketeceğimiz suyun içerisine katıp günde en az 1 litre tüketildiğinde faydalı olacağını belirtiyor. Aynı zamanda limonlu suyu düzenli ve olması gerektiği kadar tüketmek fayda sağlaması açısında çok önemlidir.

  8. LİMONLU SU NASIL YAPILIR? Günlü tüketeciğini limon suyu miktarına göre limonları dilimleyin. Bir bardak için yarım limon olacak şekilde ayarlayın. Kesik limonları sürahi veya temiz 1 litrelik kavanoz içerisine yerleştirin. Daha sonra dilimlenen limonları suyla karıştırın ve limon suyunuz hazır. Eklenen limonların bir süre suyun içerisinde bekletilmesi tavsiye edilir.

    LİMONLU SU NASIL YAPILIR? Günlü tüketeciğini limon suyu miktarına göre limonları dilimleyin. Bir bardak için yarım limon olacak şekilde ayarlayın. Kesik limonları sürahi veya temiz 1 litrelik kavanoz içerisine yerleştirin. Daha sonra dilimlenen limonları suyla karıştırın ve limon suyunuz hazır. Eklenen limonların bir süre suyun içerisinde bekletilmesi tavsiye edilir.