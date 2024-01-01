Metin Akdülger'in Ayrıldığı Sandık Kokusu'na Bomba Transfer!
Sandık Kokusu'na bomba transfer!
-
Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Uğur Yücel'in yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin kadrosu genişlemeye başladı. Metin Akdülger'in ani bir kararla ayrılık kararı aldığı Sandık Kokusu'na, Bora rolüyle Engin Öztürk dahil oldu.
-
SANDIK KOKUSU'NUN BAŞROLÜ VE HİKAYESİ DEĞİŞTİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Engin Öztürk, Özge Özpirinçci'nin oynadığı Karsu'nun hayatına girecek olan Bora rolünü oynayacak. Dizinin yeni hikayesi; Uğur Yücel'in oynadığı Hasan'ın Urfa'da çekilen sahneleriyle açılacak.
-
Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk daha önce Biz Böyleyiz filminde de birlikte başrolü paylaşmışlardı.
-