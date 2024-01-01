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Türkiye'nin Dört Bir Yanından Tescillenen Lezzetler!

Tescilli ürünlerimiz nelerdir?

  1. Türkiye'nin her köşesinden coğrafi işaretler ödülü alan lezzetlerimiz, son dönemde sürekli gündemimizde. Peki Türkiye'nin dört bir yanından tescillenen lezzetler nelerdir?

    Türkiye'nin her köşesinden coğrafi işaretler ödülü alan lezzetlerimiz, son dönemde sürekli gündemimizde. Peki Türkiye'nin dört bir yanından tescillenen lezzetler nelerdir?

  2. Anadolu'nun dört bir yanından tescillenen ürünler her geçen gün artmaya devam ediyor.

    Anadolu'nun dört bir yanından tescillenen ürünler her geçen gün artmaya devam ediyor.

  3. &#8203;İşte Türkiye'nin dört bir yanından tescillenen lezzetli ürünlerimiz...

    ​İşte Türkiye'nin dört bir yanından tescillenen lezzetli ürünlerimiz...

  4. GÜLÜKLÜ ÇORBASI <br> Alanya'nın gülüklü çorbası da Türk Patent Enstitüsü tarafından Alanya'ya tescillendi.

    GÜLÜKLÜ ÇORBASI
    Alanya'nın gülüklü çorbası da Türk Patent Enstitüsü tarafından Alanya'ya tescillendi.

  5. CENNET ÇAMURU <br> Kilis'in meşhur tatlısı cennet çamuru tescilli lezzetler arasında

    CENNET ÇAMURU
    Kilis'in meşhur tatlısı cennet çamuru tescilli lezzetler arasında

  6. ÇAĞ KEBABI Oltu ilçesinin meşhur lezzeti cağ kebabının Erzurum?a tescillendi.

    ÇAĞ KEBABI Oltu ilçesinin meşhur lezzeti cağ kebabının Erzurum?a tescillendi.

  7. ISLAMA KÖFTE Islama köftesinin tescili Sakarya?ya verilmiştir.

    ISLAMA KÖFTE Islama köftesinin tescili Sakarya?ya verilmiştir.

  8. KAYSERİ MANTISI Adındanda anlaşılacağı gibi Kayseri mantısı tescillenerek Kayseri'ye verimiştir.

    KAYSERİ MANTISI Adındanda anlaşılacağı gibi Kayseri mantısı tescillenerek Kayseri'ye verimiştir.

  9. AFYON SUCUĞU Afyon sucuğu Türkiye?nin ilk coğrafi işaret tescilli ürünlerindendir.

    AFYON SUCUĞU Afyon sucuğu Türkiye?nin ilk coğrafi işaret tescilli ürünlerindendir.

  10. KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI Afyonkarahisar tescilli lezzetleri arasına yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı farklı çeşitleriyle sunuluyor.

    KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI Afyonkarahisar tescilli lezzetleri arasına yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı farklı çeşitleriyle sunuluyor.

  11. SİVAS KATMERİ Sivas'ın dilden dile dolaşan lezzetli katmeri, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

    SİVAS KATMERİ Sivas'ın dilden dile dolaşan lezzetli katmeri, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

  12. SARIMSAKLI ET Çankırı mutfağının özgün yemeği sarımsaklı et de coğrafi işaretli ürünler arasına katıldı.

    SARIMSAKLI ET Çankırı mutfağının özgün yemeği sarımsaklı et de coğrafi işaretli ürünler arasına katıldı.

  13. BOYOZ İzmir'in en meşhur lezzetlerinden biri olan boyoz Osmanlı döneminden beri yapılıyor. Tadıyla akıllarda yer edinen boyoz İzmir?e tescillenmiştir.

    BOYOZ İzmir'in en meşhur lezzetlerinden biri olan boyoz Osmanlı döneminden beri yapılıyor. Tadıyla akıllarda yer edinen boyoz İzmir?e tescillenmiştir.

  14. İNEGÖL KÖFTE Bursa?nın lezzetli ürünlerinden biri olan İnegöl köftenin tescillenmesi pişirilme şekillerinden kaynaklanmaktadır.

    İNEGÖL KÖFTE Bursa?nın lezzetli ürünlerinden biri olan İnegöl köftenin tescillenmesi pişirilme şekillerinden kaynaklanmaktadır.

  15. KÜRTÜN ARAKÖY EKMEĞİ Gümüşhane'de 7 gün tazeliğini korumasıyla dikkati çeken Kürtün Araköy ekmeğinin de coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildiği bildirildi.

    KÜRTÜN ARAKÖY EKMEĞİ Gümüşhane'de 7 gün tazeliğini korumasıyla dikkati çeken Kürtün Araköy ekmeğinin de coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildiği bildirildi.

  16. ARDAHAN ELMASI Sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen, içi de dışı gibi kırmızı renkte olan elma da tescillenenlerden.

    ARDAHAN ELMASI Sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen, içi de dışı gibi kırmızı renkte olan elma da tescillenenlerden.

  17. ÇİĞ KÖFTE Adıyaman?la özdeşleşen etsiz çiğ köfte, coğrafi işaret tescillenen ürünlerden biri.

    ÇİĞ KÖFTE Adıyaman?la özdeşleşen etsiz çiğ köfte, coğrafi işaret tescillenen ürünlerden biri.

  18. BURSA SİYAHI Dünyanın döt bir yanında anılan Bursa'nın meşhur siyah inciri "Bursa siyahı" da tescilli ürünler arasına girdi.

    BURSA SİYAHI Dünyanın döt bir yanında anılan Bursa'nın meşhur siyah inciri "Bursa siyahı" da tescilli ürünler arasına girdi.

  19. KİLİS KATMERİ İçerisine konulan Kilis kaymağı farkıyla Kilis'e tescillenmiştir.

    KİLİS KATMERİ İçerisine konulan Kilis kaymağı farkıyla Kilis'e tescillenmiştir.