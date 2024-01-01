Türkiye'nin Dört Bir Yanından Tescillenen Lezzetler!
Tescilli ürünlerimiz nelerdir?
-
Türkiye'nin her köşesinden coğrafi işaretler ödülü alan lezzetlerimiz, son dönemde sürekli gündemimizde. Peki Türkiye'nin dört bir yanından tescillenen lezzetler nelerdir?
-
Anadolu'nun dört bir yanından tescillenen ürünler her geçen gün artmaya devam ediyor.
-
İşte Türkiye'nin dört bir yanından tescillenen lezzetli ürünlerimiz...
-
GÜLÜKLÜ ÇORBASI
Alanya'nın gülüklü çorbası da Türk Patent Enstitüsü tarafından Alanya'ya tescillendi.
-
CENNET ÇAMURU
Kilis'in meşhur tatlısı cennet çamuru tescilli lezzetler arasında
-
ÇAĞ KEBABI Oltu ilçesinin meşhur lezzeti cağ kebabının Erzurum?a tescillendi.
-
ISLAMA KÖFTE Islama köftesinin tescili Sakarya?ya verilmiştir.
-
KAYSERİ MANTISI Adındanda anlaşılacağı gibi Kayseri mantısı tescillenerek Kayseri'ye verimiştir.
-
AFYON SUCUĞU Afyon sucuğu Türkiye?nin ilk coğrafi işaret tescilli ürünlerindendir.
-
KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI Afyonkarahisar tescilli lezzetleri arasına yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı farklı çeşitleriyle sunuluyor.
-
SİVAS KATMERİ Sivas'ın dilden dile dolaşan lezzetli katmeri, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
-
SARIMSAKLI ET Çankırı mutfağının özgün yemeği sarımsaklı et de coğrafi işaretli ürünler arasına katıldı.
-
BOYOZ İzmir'in en meşhur lezzetlerinden biri olan boyoz Osmanlı döneminden beri yapılıyor. Tadıyla akıllarda yer edinen boyoz İzmir?e tescillenmiştir.
-
İNEGÖL KÖFTE Bursa?nın lezzetli ürünlerinden biri olan İnegöl köftenin tescillenmesi pişirilme şekillerinden kaynaklanmaktadır.
-
KÜRTÜN ARAKÖY EKMEĞİ Gümüşhane'de 7 gün tazeliğini korumasıyla dikkati çeken Kürtün Araköy ekmeğinin de coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildiği bildirildi.
-
ARDAHAN ELMASI Sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen, içi de dışı gibi kırmızı renkte olan elma da tescillenenlerden.
-
ÇİĞ KÖFTE Adıyaman?la özdeşleşen etsiz çiğ köfte, coğrafi işaret tescillenen ürünlerden biri.
-
BURSA SİYAHI Dünyanın döt bir yanında anılan Bursa'nın meşhur siyah inciri "Bursa siyahı" da tescilli ürünler arasına girdi.
-
KİLİS KATMERİ İçerisine konulan Kilis kaymağı farkıyla Kilis'e tescillenmiştir.