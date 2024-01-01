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Saniyede Bağırsak Çalıştıran Diyet!

Anında etki eden 12 besin

  1. Vücudumuzun en önemli organları bağırsaklardır. Birçok insan çeşitli nedenlerle şişkinlik, kramp, gaz, karın ağrısı, ishal ve kabızlık gibi sindirim problemlerinden muzdariptir. Sindirim sisteminin doğru çalışması için anında etki eden besinler bulunuyor. İşte internette çok merak edilen bağırsakları hangi besinler çalıştırır sorularının cevabı...

    Vücudumuzun en önemli organları bağırsaklardır. Birçok insan çeşitli nedenlerle şişkinlik, kramp, gaz, karın ağrısı, ishal ve kabızlık gibi sindirim problemlerinden muzdariptir. Sindirim sisteminin doğru çalışması için anında etki eden besinler bulunuyor. İşte internette çok merak edilen bağırsakları hangi besinler çalıştırır sorularının cevabı...

  2. Sağlıklı bir insan bile diyetlerinde lif eksikliği veya probiyotik açısından zengin besinler gibi şeylerden dolayı sindirim sorunları yaşayabilir.

    Sağlıklı bir insan bile diyetlerinde lif eksikliği veya probiyotik açısından zengin besinler gibi şeylerden dolayı sindirim sorunları yaşayabilir.

  3. İşte sindiriminizi iyileştirmek için en iyi 19 yiyeceklerin listesi...

    İşte sindiriminizi iyileştirmek için en iyi 19 yiyeceklerin listesi...

  4. KİMCHİ Asyalıların vazgeçilmez turşusu olan kimchi fermente edildikten sonra yemeklerin yanında tüketilen sağlıklı besinlerden biridir. Kimchi, aynı zamanada sindirimi iyileştiren ve bağırsak sağlığını destekleyen probiyotikler ve lif içerir.

    KİMCHİ Asyalıların vazgeçilmez turşusu olan kimchi fermente edildikten sonra yemeklerin yanında tüketilen sağlıklı besinlerden biridir. Kimchi, aynı zamanada sindirimi iyileştiren ve bağırsak sağlığını destekleyen probiyotikler ve lif içerir.

  5. Geleneksel Kore yemeği olan Kimchi faydaları saymakla bitmiyor. Güney Koreli 45 yıllık kimçi ustası şef Young- Soon, kimçinin sağlığa faydalarını şöyle anlattı:

    Geleneksel Kore yemeği olan Kimchi faydaları saymakla bitmiyor. Güney Koreli 45 yıllık kimçi ustası şef Young- Soon, kimçinin sağlığa faydalarını şöyle anlattı:

  6. "Kimçi, sağlık konusunda her derde derman. Sivilcelerinizi, lekelerinizi kısa sürede geçirir. İçerdiği sebzeler nedeniyle de iyi bir antioksidandır. Yaraları iyileştirmesi için merhemi bile kullanılıyor. Kimçi, Korelilerin uzun ömür sırrı. Her gün bir parça kimçi, sizi daha enerjik, güzel ve sağlıklı yapacak."

    "Kimçi, sağlık konusunda her derde derman. Sivilcelerinizi, lekelerinizi kısa sürede geçirir. İçerdiği sebzeler nedeniyle de iyi bir antioksidandır. Yaraları iyileştirmesi için merhemi bile kullanılıyor. Kimçi, Korelilerin uzun ömür sırrı. Her gün bir parça kimçi, sizi daha enerjik, güzel ve sağlıklı yapacak."

  7. MİSO ÇORBASI Miso, fermente edilmiş soya fasulyesi ile arpa veya pirinçten yapılır ve yararlı bakteri ve enzimler gibi çeşitli güzellikler içerir. Soslarda, ve çorbada kullanılan tuzlu bir macun, ayrıca somon veya tofu için marine olarak da kullanılabilir.

    MİSO ÇORBASI Miso, fermente edilmiş soya fasulyesi ile arpa veya pirinçten yapılır ve yararlı bakteri ve enzimler gibi çeşitli güzellikler içerir. Soslarda, ve çorbada kullanılan tuzlu bir macun, ayrıca somon veya tofu için marine olarak da kullanılabilir.

  8. KOMBU ÇAYI Fermente edilmiş bir çay olan kombu çayı sindirim sağlığını iyileştirmektedir. Aynı zamanda yapılan araştırmaya göre mide ülserlerinin iyileşmesine katkıda bulunabileceğini göstermiştir.

    KOMBU ÇAYI Fermente edilmiş bir çay olan kombu çayı sindirim sağlığını iyileştirmektedir. Aynı zamanda yapılan araştırmaya göre mide ülserlerinin iyileşmesine katkıda bulunabileceğini göstermiştir.

  9. CHİA TOHUMU Chia tohumları , tüketildikten sonra midenizde jelatin benzeri bir madde oluşturmalarına neden olan mükemmel bir lif kaynağıdır.

    CHİA TOHUMU Chia tohumları , tüketildikten sonra midenizde jelatin benzeri bir madde oluşturmalarına neden olan mükemmel bir lif kaynağıdır.

  10. ROKFOR PEYNİRİ Canlı, cıvık, kokulu Fransız peyniri, bağırsak bakterilerinizi hızlandıracaktır - ancak ölçülü olarak yiyin. Salatalara ekleyin veya ekşi mayanızın üzerine yayın. Tüm bakterilerin yararlı olması için sindirimden sağ çıktıkları garanti edilemezken, diğer özelliklerin sindirim sırasında bazı bakterilerin korunmasına yardımcı olduğuna inanılmaktadır.

    ROKFOR PEYNİRİ Canlı, cıvık, kokulu Fransız peyniri, bağırsak bakterilerinizi hızlandıracaktır - ancak ölçülü olarak yiyin. Salatalara ekleyin veya ekşi mayanızın üzerine yayın. Tüm bakterilerin yararlı olması için sindirimden sağ çıktıkları garanti edilemezken, diğer özelliklerin sindirim sırasında bazı bakterilerin korunmasına yardımcı olduğuna inanılmaktadır.

  11. ZEYTİNYAĞI Bağırsak bakterileri ve mikroplar, yağ asitleri ve polifenollerden oluşan bir diyet gibi. Bunlar zeytinyağında bulunur. Araştırmalar, bağırsak iltihabını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Salata sosu için kullanın veya pişmiş sebzelerin üzerine gezdirin. Bazı araştırmalar zeytinyağının hazımsızlık problemlerini hafifletmede faydalı olduğunu ve ayrıca sindirim enzimleri üretme ihtiyacını azaltarak pankreasınıza fayda sağlayabileceğini bulmuştur.

    ZEYTİNYAĞI Bağırsak bakterileri ve mikroplar, yağ asitleri ve polifenollerden oluşan bir diyet gibi. Bunlar zeytinyağında bulunur. Araştırmalar, bağırsak iltihabını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Salata sosu için kullanın veya pişmiş sebzelerin üzerine gezdirin. Bazı araştırmalar zeytinyağının hazımsızlık problemlerini hafifletmede faydalı olduğunu ve ayrıca sindirim enzimleri üretme ihtiyacını azaltarak pankreasınıza fayda sağlayabileceğini bulmuştur.

  12. KEFİR Yoğurttaki probiyotikler gibi kefir kültürleri de laktozun sindirilmesine yardımcı olarak şişkinlik, kramp ve gaz gibi laktoz intoleransı ile ilişkili bazı olumsuz yan etkileri azaltır.

    KEFİR Yoğurttaki probiyotikler gibi kefir kültürleri de laktozun sindirilmesine yardımcı olarak şişkinlik, kramp ve gaz gibi laktoz intoleransı ile ilişkili bazı olumsuz yan etkileri azaltır.

  13. PANCAR Lif bakımından zengin olan pancar bağırsakların çalışmasında etkin rol oynar.

    PANCAR Lif bakımından zengin olan pancar bağırsakların çalışmasında etkin rol oynar.

  14. YOĞURT Yoğurt, probiyotik olarak da bilinen dost bakterilerin mükemmel bir kaynağıdır. Tam yağlı yerine az yağlı yoğurtları tüketmeye özen gösterin.

    YOĞURT Yoğurt, probiyotik olarak da bilinen dost bakterilerin mükemmel bir kaynağıdır. Tam yağlı yerine az yağlı yoğurtları tüketmeye özen gösterin.

  15. ZENCEFİL Zencefil, yağ yakımını hızlandırmada ve sindrim sistemini çalıştırmada oldukça etkilidir.

    ZENCEFİL Zencefil, yağ yakımını hızlandırmada ve sindrim sistemini çalıştırmada oldukça etkilidir.

  16. ELMA Dışkı hacmini arttırır ve bu nedenle kabızlık ve ishali gidermek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları riskinin yanı sıra kolonda iltihaplanma riskini de azalttığı gösterilmiştir.

    ELMA Dışkı hacmini arttırır ve bu nedenle kabızlık ve ishali gidermek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları riskinin yanı sıra kolonda iltihaplanma riskini de azalttığı gösterilmiştir.

  17. REZENE Rezene ayrıca sindirim sisteminizdeki düz kasları gevşeten bir antispazmodik madde içerir. Bu eylem şişkinlik, gaz ve kramp gibi olumsuz sindirim semptomlarını azaltabilir.

    REZENE Rezene ayrıca sindirim sisteminizdeki düz kasları gevşeten bir antispazmodik madde içerir. Bu eylem şişkinlik, gaz ve kramp gibi olumsuz sindirim semptomlarını azaltabilir.

  18. TAM TAHILLAR Tam tahıllı gıdalar kabızlığı yok ederek sindirimi kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda vüzcudun ihtiyacı olan vitaminleri de almanızı sağlar.

    TAM TAHILLAR Tam tahıllı gıdalar kabızlığı yok ederek sindirimi kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda vüzcudun ihtiyacı olan vitaminleri de almanızı sağlar.

  19. SOMON İnflamatuar bağırsak hastalığı, gıda intoleransları ve diğer sindirim bozuklukları olan kişilerde genellikle bağırsakta iltihaplanma olur. Omega-3 yağ asitleri bu iltihabı azaltmaya ve böylece sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

    SOMON İnflamatuar bağırsak hastalığı, gıda intoleransları ve diğer sindirim bozuklukları olan kişilerde genellikle bağırsakta iltihaplanma olur. Omega-3 yağ asitleri bu iltihabı azaltmaya ve böylece sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

  20. NANE Nane yağı, nane yapraklarında bulunan uçucu yağlardan yapılır ve sindirim problemlerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Yağ, şişkinlik, mide rahatsızlığı ve bağırsak hareketi sorunları dahil olmak üzere IBS semptomlarını hafifletebilen mentol adı verilen bir bileşik içerir.

    NANE Nane yağı, nane yapraklarında bulunan uçucu yağlardan yapılır ve sindirim problemlerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Yağ, şişkinlik, mide rahatsızlığı ve bağırsak hareketi sorunları dahil olmak üzere IBS semptomlarını hafifletebilen mentol adı verilen bir bileşik içerir.

  21. EKŞİ MAYA Bu şu anda çok moda ama bunun için iyi bir sebep var. Hamurun mayalanmasıyla elde edilen hamur, normal ekmeğe göre daha sindirilebilir ve enerjisi yavaş salınır.

    EKŞİ MAYA Bu şu anda çok moda ama bunun için iyi bir sebep var. Hamurun mayalanmasıyla elde edilen hamur, normal ekmeğe göre daha sindirilebilir ve enerjisi yavaş salınır.

  22. BEZELYE Bağırsak bakterilerinin gelişmesi için lif gerekir, bu nedenle ne kadar çok meyve ve sebze tüketirseniz o kadar iyi olur. Bezelye, sisteminizi dengede tutmaya yardımcı olmak için çözünür ve çözünmez liflerle doludur. Patates kızartmasına, çorbalara veya salatalara bezelye ekleyin.

    BEZELYE Bağırsak bakterilerinin gelişmesi için lif gerekir, bu nedenle ne kadar çok meyve ve sebze tüketirseniz o kadar iyi olur. Bezelye, sisteminizi dengede tutmaya yardımcı olmak için çözünür ve çözünmez liflerle doludur. Patates kızartmasına, çorbalara veya salatalara bezelye ekleyin.

  23. MUZ Doğanın en kullanışlı ve en sağlıklı atıştırmalıklarından biri olan muz, iyi bakterilerin keyif aldığı türden liflerle doludur. Ayrıca sağlıklı mineraller içerirler.

    MUZ Doğanın en kullanışlı ve en sağlıklı atıştırmalıklarından biri olan muz, iyi bakterilerin keyif aldığı türden liflerle doludur. Ayrıca sağlıklı mineraller içerirler.

  24. KOYU RENKLİ SEBZELER Yeşil sebzeler mükemmel bir çözünmeyen lif kaynağıdır.

    KOYU RENKLİ SEBZELER Yeşil sebzeler mükemmel bir çözünmeyen lif kaynağıdır.