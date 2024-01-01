Saniyede Bağırsak Çalıştıran Diyet!

MİSO ÇORBASI Miso, fermente edilmiş soya fasulyesi ile arpa veya pirinçten yapılır ve yararlı bakteri ve enzimler gibi çeşitli güzellikler içerir. Soslarda, ve çorbada kullanılan tuzlu bir macun, ayrıca somon veya tofu için marine olarak da kullanılabilir.