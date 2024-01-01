Bella Hadid'i Kampanyadan Çıkarmıştı
Adidas boykot çağrılarıyla karşı karşıya
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İsrail'den gelen eleştirilerin ardından Adidas, Filistinlilerin hakları konusunda uzun süredir sesini yükselten Hadid'i ayakkabı reklamından çıkardı.
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Daily Mail'in konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Hadid, hukuki süreçler için konuyu avukatlarına bildirirken marka ise reklam kampanyasının "neden olduğu herhangi bir üzüntü veya sıkıntı" için özür diledi.
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Şirketin kararının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Hadid'i savunarak Adidas'a tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcısı bir kişi "Bella Hadid bir kahraman! Umarım Adidas boykottan zarar görür." derken başka bir kullanıcı da "Üzgünüm çocuklar, Bella Hadid'e yaptıkları korkakça muamele yüzünden Adidas almıyorum." ifadelerini kullandı. Adidas'a yönelik tepkiler boykot çağrılarına evrilirken kullanıcılar, "Bella Hadid olayından sonra güle güle Adidas diyeceğiz. Soykırım suçlularını cesaretlendirenler, dürüstçe kazandığımız paradan hiç para almamalı. Araplar ve Filistin yanlısı boykot Starbucks ve McDonald's'ta deprem oluyor... Adidas, adios!" paylaşımları yaptı.
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Siyasi analist Sami Hamdi, boykotların, Gazze Şeridi'ne yönelik ölümcül saldırılarını sürdüren İsrail'i desteklediği düşünülen diğer şirketler üzerindeki etkisine dikkati çekti. Hamdi, "McDonald's, Starbucks, KFC ve diğer markalar, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki boykot hareketlerinin etkilerini şimdiden yaşamaya başladı ve bu markaların birçoğu şubelerini kapatmak zorunda kaldı. Adidas'ın da aynı şekilde boykot edilmesi yönünde çağrılar yapılmaya başlandı bile" dedi. Hamdi, "McDonald's, Starbucks, KFC ve diğer markalar, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki boykot hareketlerinin etkilerini şimdiden yaşamaya başladı ve bu markaların birçoğu birçok şubesini kapatmak zorunda kaldı. Adidas'ın da aynı şekilde boykot edilmesi yönünde çağrılar yapılmaya başlandı bile" dedi.
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Hamdi, Tel Aviv'in, kamuoyunda kendisine yönelik gün geçtikçe artan olumsuz algı nedeniyle giderek daha fazla sıkıntı yaşadığına işaret etti. "Tel Aviv'de, İsrail'in kamuoyu söylemi üzerindeki tekelini kaybettiğine dair artan bir panik var" diyen Hamdi, İsrail'in müttefiklerinin giderek artan Filistin yanlısı kamuoyu baskısından rahatsızlık duymaya başladığını söyledi. Hamdi, "Bu nedenle İsrail, kamuoyu belirlemede çok etkili olan Filistinli sesleri boğmak için umutsuz bir çabayla Filistin sempatisini uzaktan da olsa ima eden markalara saldırıyor. Bella Hadid'in önce işe alınması, sonra da işten çıkarılması, Almanya ve Adidas'ın, geçmişte yaşanan bir soykırımla ilgili vicdan azabını, bugün yaşanan soykırımı kınayan ve sesi giderek daha gür çıkan bir kamuoyuyla birlikte nasıl yönetecekleri konusundaki kafa karışıklığını ve belirsizliği yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.
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GERİ ADIM ATMIYOR Tepkilerin ardından Adidas, Hadid'in de aralarında bulunduğu isimlerden özür dilerken "İstemeden bir hata yaptık. Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Kounde ve diğer ortaklarımızdan, üzerlerindeki her türlü olumsuz etki için özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz" açıklamasını yapmasına karşın markanın tutumunda bir değişiklik olmamıştı.
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KÂRLAR RİSK ALTINDA Adidas'ın 2023 yıllık raporu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın, 8,2 milyar avroluk satışıyla şirketin toplam satışlarının yüzde 39'unu oluşturarak en büyük paya sahip olduğunu gösteriyor. Asya-Pasifik bölgesinde satışlar aynı yıl 2,3 milyar avro (küresel satışların yüzde 11'i) olarak gerçekleşirken dünyanın bu 4 bölgesi Adidas'ın satışlarının yüzde 50'sine denk geliyor. Bu bölgelerdeki önemli Müslüman nüfus göz önüne alındığında, Adidas'ın duruşunun 2024 satışlarını nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri ortaya çıkarken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Starbucks ve McDonald's gibi markaların yakın zamanda karşı karşıya kaldığı tepkiler akıllara geliyor. Şubat ayında McDonald's, çatışmanın 2023'ün son çeyreğinde, özellikle Orta Doğu'da ve Malezya ve Endonezya gibi Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki satışlarını önemli ölçüde etkilediğini duyurmuştu. Starbucks ise boykotlar nedeniyle Orta Doğu'da çalışan yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkardığını açıklamıştı.