Bella Hadid'i Kampanyadan Çıkarmıştı

Hamdi, Tel Aviv'in, kamuoyunda kendisine yönelik gün geçtikçe artan olumsuz algı nedeniyle giderek daha fazla sıkıntı yaşadığına işaret etti. "Tel Aviv'de, İsrail'in kamuoyu söylemi üzerindeki tekelini kaybettiğine dair artan bir panik var" diyen Hamdi, İsrail'in müttefiklerinin giderek artan Filistin yanlısı kamuoyu baskısından rahatsızlık duymaya başladığını söyledi. Hamdi, "Bu nedenle İsrail, kamuoyu belirlemede çok etkili olan Filistinli sesleri boğmak için umutsuz bir çabayla Filistin sempatisini uzaktan da olsa ima eden markalara saldırıyor. Bella Hadid'in önce işe alınması, sonra da işten çıkarılması, Almanya ve Adidas'ın, geçmişte yaşanan bir soykırımla ilgili vicdan azabını, bugün yaşanan soykırımı kınayan ve sesi giderek daha gür çıkan bir kamuoyuyla birlikte nasıl yönetecekleri konusundaki kafa karışıklığını ve belirsizliği yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.