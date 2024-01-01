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BES Yatırımcısına Ucuz Kredi Fırsatı!

4 bankada başladı, rakam 2 milyona kadar çıkıyor

  1. Türkiye İş Bankası, TEB, Halkbank ve Albaraka Türk haziran ayında yasal düzenlemesi tamamlanan BES teminatlı kredi ürününü müşterilerine sunmaya başladı. Artık BES'te biriken fonlarını teminat gösterenler bu birikimlerinin %80 veya %100'ü kadar kredi kullanabiliyorlar.

    Türkiye İş Bankası, TEB, Halkbank ve Albaraka Türk haziran ayında yasal düzenlemesi tamamlanan BES teminatlı kredi ürününü müşterilerine sunmaya başladı. Artık BES'te biriken fonlarını teminat gösterenler bu birikimlerinin %80 veya %100'ü kadar kredi kullanabiliyorlar.

  2. Bireysel Emeklilik Sis­temi (BES) birikimle­rinin banka kredileri için teminat olarak gösterile­bilmesi uygulaması 3 Haziran itibarıyla hayata geçti. Bu sa­yede BES birikimlerini boz­durmak yerine bu birikim­leri bankaya teminat olarak vererek uygun faizli finans­mana sağlamanın da yolu açıldı.

    Bireysel Emeklilik Sis­temi (BES) birikimle­rinin banka kredileri için teminat olarak gösterile­bilmesi uygulaması 3 Haziran itibarıyla hayata geçti. Bu sa­yede BES birikimlerini boz­durmak yerine bu birikim­leri bankaya teminat olarak vererek uygun faizli finans­mana sağlamanın da yolu açıldı.

  3. Dünya gazetesinde yer alan habere göre şimdilik sadece Tür­kiye İş Bankası, Türkiye Eko­nomi Bankası (TEB) Albara­ka Türk ve Halk Bank, BES birikimleri karşılığı müşte­rilerine kredi vermeye başla­dı. ,Öncelikle bu krediyi kullananlar ortalama kre­di koşullarına göre da­ha uygun şartlarla, daha düşük faizle finansman sağlayabilecek.

    Dünya gazetesinde yer alan habere göre şimdilik sadece Tür­kiye İş Bankası, Türkiye Eko­nomi Bankası (TEB) Albara­ka Türk ve Halk Bank, BES birikimleri karşılığı müşte­rilerine kredi vermeye başla­dı. ,Öncelikle bu krediyi kullananlar ortalama kre­di koşullarına göre da­ha uygun şartlarla, daha düşük faizle finansman sağlayabilecek.

  4. Diğer bir avantaj ise bugü­ne kadar nakit ihtiya­cı için BES'ini boz­durmak zorunda kalanların kazanılmış hakları­nı kaybetmesi­nin de önüne geçilecek. Bankaya temi­nat olarak gösterdiğiniz tutar Alacağın Devri Fonları?nda kalmaya ve büyümeye devam edecek. Prim ödemelerini­zi sürdürürseniz devlet kat­kısı almayı da sürdüreceksi­niz. Bu krediden yararlanma­nız için yapmanız gereken şey klasik ihtiyaç kredilerindeki gibi internet veya şubeler ka­nalıyla başvuruda bulunmak.

    Diğer bir avantaj ise bugü­ne kadar nakit ihtiya­cı için BES'ini boz­durmak zorunda kalanların kazanılmış hakları­nı kaybetmesi­nin de önüne geçilecek. Bankaya temi­nat olarak gösterdiğiniz tutar Alacağın Devri Fonları?nda kalmaya ve büyümeye devam edecek. Prim ödemelerini­zi sürdürürseniz devlet kat­kısı almayı da sürdüreceksi­niz. Bu krediden yararlanma­nız için yapmanız gereken şey klasik ihtiyaç kredilerindeki gibi internet veya şubeler ka­nalıyla başvuruda bulunmak.

  5. 100 bin TL?lik BES?e 83 bin TL kredi<p> Bu kredideki bir önemli de­tay ise kullanılacak kredi tu­tarını devlet katkısı ve işve­ren grup emeklilik sistemi hariç yani sadece sizin siste­me aktardığınız tutarla sınır­lı olması. Örneğin BES temi­natlı kredi uygulamasını ilk hayata geçiren bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası müşterilerinden talep ettik­leri kredi tutarının %120?si kadar uygun nitelikte BES bi­rikimi olması şartı arıyor. Bu­na göre BES hesabında (dev­let katkısı hariç) 100 bin TL birikimi olan bir banka müş­terisinin İş Bankası?ndan kullanabileceği azami kredi tutarı 83 bin 333 TL oluyor.

    100 bin TL?lik BES?e 83 bin TL kredi

    Bu kredideki bir önemli de­tay ise kullanılacak kredi tu­tarını devlet katkısı ve işve­ren grup emeklilik sistemi hariç yani sadece sizin siste­me aktardığınız tutarla sınır­lı olması. Örneğin BES temi­natlı kredi uygulamasını ilk hayata geçiren bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası müşterilerinden talep ettik­leri kredi tutarının %120?si kadar uygun nitelikte BES bi­rikimi olması şartı arıyor. Bu­na göre BES hesabında (dev­let katkısı hariç) 100 bin TL birikimi olan bir banka müş­terisinin İş Bankası?ndan kullanabileceği azami kredi tutarı 83 bin 333 TL oluyor.

  6. TEB Bireysel ve Özel Ban­kacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Düzenlemeye göre kredi mar­jı bankaların insiyatifinde bu­lunuyor. Bu kredi ürünümüz­de bankamızın uyguladığı marj yüzde 100?dür. BES biri­kimleri için devlet katkısı ha­riç 2 milyon TL?ye kadar kre­di kullanmak mümkün" diyor.

    TEB Bireysel ve Özel Ban­kacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Düzenlemeye göre kredi mar­jı bankaların insiyatifinde bu­lunuyor. Bu kredi ürünümüz­de bankamızın uyguladığı marj yüzde 100?dür. BES biri­kimleri için devlet katkısı ha­riç 2 milyon TL?ye kadar kre­di kullanmak mümkün" diyor.

  7. Müşterilerine BES Temi­natlı kredi kullandıran Halk­bank ise kredi karşılığında teminat alınacak BES biri­kimlerinin talep edilen kredi tutarının 1.2 katı olması şartı arıyor.

    Müşterilerine BES Temi­natlı kredi kullandıran Halk­bank ise kredi karşılığında teminat alınacak BES biri­kimlerinin talep edilen kredi tutarının 1.2 katı olması şartı arıyor.

  8. Kredi borcu ödenmezse ne olacak?<p> Kredi borcu ödendiğinde temlik fonunda yer alan tutarlar bu fondan çıkıp yine katılımcının tercih ettiği BES fonlarına yönlendirilecek. Kredi borcu ödenmediğinde ise banka blokeli şekilde temlik fonunda değerlenen payların satışını talep edecek. Satılan fon paylarından elde edilen tutarla banka alacağını alacak, kalan tutar olursa yine katılımcının BES hesabına aktarılacak.

    Kredi borcu ödenmezse ne olacak?

    Kredi borcu ödendiğinde temlik fonunda yer alan tutarlar bu fondan çıkıp yine katılımcının tercih ettiği BES fonlarına yönlendirilecek. Kredi borcu ödenmediğinde ise banka blokeli şekilde temlik fonunda değerlenen payların satışını talep edecek. Satılan fon paylarından elde edilen tutarla banka alacağını alacak, kalan tutar olursa yine katılımcının BES hesabına aktarılacak.

  9. Kredinin vadesi yasa ile sınırlı<p> BES teminatlı ihtiyaç kredisi ürününde, ihtiyaç kredisi yasal vade kuralları geçerli. Maksimum kullanım vadesi; 50 bin TL?ye kadar olan kredilerde 36 ay, 50 bin 1 TL - 100 bin TL arası 24 ay, 100 bin TL üzeri 12 ay vade imkanı var.

    Kredinin vadesi yasa ile sınırlı

    BES teminatlı ihtiyaç kredisi ürününde, ihtiyaç kredisi yasal vade kuralları geçerli. Maksimum kullanım vadesi; 50 bin TL?ye kadar olan kredilerde 36 ay, 50 bin 1 TL - 100 bin TL arası 24 ay, 100 bin TL üzeri 12 ay vade imkanı var.