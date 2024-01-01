BES Yatırımcısına Ucuz Kredi Fırsatı!
4 bankada başladı, rakam 2 milyona kadar çıkıyor
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Türkiye İş Bankası, TEB, Halkbank ve Albaraka Türk haziran ayında yasal düzenlemesi tamamlanan BES teminatlı kredi ürününü müşterilerine sunmaya başladı. Artık BES'te biriken fonlarını teminat gösterenler bu birikimlerinin %80 veya %100'ü kadar kredi kullanabiliyorlar.
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerinin banka kredileri için teminat olarak gösterilebilmesi uygulaması 3 Haziran itibarıyla hayata geçti. Bu sayede BES birikimlerini bozdurmak yerine bu birikimleri bankaya teminat olarak vererek uygun faizli finansmana sağlamanın da yolu açıldı.
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Dünya gazetesinde yer alan habere göre şimdilik sadece Türkiye İş Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Albaraka Türk ve Halk Bank, BES birikimleri karşılığı müşterilerine kredi vermeye başladı. ,Öncelikle bu krediyi kullananlar ortalama kredi koşullarına göre daha uygun şartlarla, daha düşük faizle finansman sağlayabilecek.
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Diğer bir avantaj ise bugüne kadar nakit ihtiyacı için BES'ini bozdurmak zorunda kalanların kazanılmış haklarını kaybetmesinin de önüne geçilecek. Bankaya teminat olarak gösterdiğiniz tutar Alacağın Devri Fonları?nda kalmaya ve büyümeye devam edecek. Prim ödemelerinizi sürdürürseniz devlet katkısı almayı da sürdüreceksiniz. Bu krediden yararlanmanız için yapmanız gereken şey klasik ihtiyaç kredilerindeki gibi internet veya şubeler kanalıyla başvuruda bulunmak.
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100 bin TL?lik BES?e 83 bin TL kredi
Bu kredideki bir önemli detay ise kullanılacak kredi tutarını devlet katkısı ve işveren grup emeklilik sistemi hariç yani sadece sizin sisteme aktardığınız tutarla sınırlı olması. Örneğin BES teminatlı kredi uygulamasını ilk hayata geçiren bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası müşterilerinden talep ettikleri kredi tutarının %120?si kadar uygun nitelikte BES birikimi olması şartı arıyor. Buna göre BES hesabında (devlet katkısı hariç) 100 bin TL birikimi olan bir banka müşterisinin İş Bankası?ndan kullanabileceği azami kredi tutarı 83 bin 333 TL oluyor.
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TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Düzenlemeye göre kredi marjı bankaların insiyatifinde bulunuyor. Bu kredi ürünümüzde bankamızın uyguladığı marj yüzde 100?dür. BES birikimleri için devlet katkısı hariç 2 milyon TL?ye kadar kredi kullanmak mümkün" diyor.
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Müşterilerine BES Teminatlı kredi kullandıran Halkbank ise kredi karşılığında teminat alınacak BES birikimlerinin talep edilen kredi tutarının 1.2 katı olması şartı arıyor.
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Kredi borcu ödenmezse ne olacak?
Kredi borcu ödendiğinde temlik fonunda yer alan tutarlar bu fondan çıkıp yine katılımcının tercih ettiği BES fonlarına yönlendirilecek. Kredi borcu ödenmediğinde ise banka blokeli şekilde temlik fonunda değerlenen payların satışını talep edecek. Satılan fon paylarından elde edilen tutarla banka alacağını alacak, kalan tutar olursa yine katılımcının BES hesabına aktarılacak.
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Kredinin vadesi yasa ile sınırlı
BES teminatlı ihtiyaç kredisi ürününde, ihtiyaç kredisi yasal vade kuralları geçerli. Maksimum kullanım vadesi; 50 bin TL?ye kadar olan kredilerde 36 ay, 50 bin 1 TL - 100 bin TL arası 24 ay, 100 bin TL üzeri 12 ay vade imkanı var.