BES Yatırımcısına Ucuz Kredi Fırsatı!

100 bin TL?lik BES?e 83 bin TL kredi

Bu kredideki bir önemli de­tay ise kullanılacak kredi tu­tarını devlet katkısı ve işve­ren grup emeklilik sistemi hariç yani sadece sizin siste­me aktardığınız tutarla sınır­lı olması. Örneğin BES temi­natlı kredi uygulamasını ilk hayata geçiren bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası müşterilerinden talep ettik­leri kredi tutarının %120?si kadar uygun nitelikte BES bi­rikimi olması şartı arıyor. Bu­na göre BES hesabında (dev­let katkısı hariç) 100 bin TL birikimi olan bir banka müş­terisinin İş Bankası?ndan kullanabileceği azami kredi tutarı 83 bin 333 TL oluyor.