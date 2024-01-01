"Gayet Mutlular"

MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
İkinci el otomobilde yüzde 25 daralma
İkinci el otomobilde yüzde 25 daralma
Üniversite adayları için tercih dönemi başladı
Üniversite adayları için tercih dönemi başladı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
SGK, belediyelerden prim alacağı için harekete geçti
SGK, belediyelerden prim alacağı için harekete geçti
MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri
MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri
Önüne geleni bıçaklamıştı: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Önüne geleni bıçaklamıştı: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Jandarma, sağlık personeli temini için öğrenci alımı yapacak
Jandarma, sağlık personeli temini için öğrenci alımı yapacak
Bankalardan konut kredisinde EFT kurnazlığı
Bankalardan konut kredisinde EFT kurnazlığı
Çöken binadan kamu da sorumlu
Çöken binadan kamu da sorumlu
Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var
Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var
Satışlar bıçak gibi kesildi! İkinci elde sonbahar umudu
Satışlar bıçak gibi kesildi! İkinci elde sonbahar umudu
Üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor
Üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor
Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hatayı açıkladı
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
TBMM'de yumruklu kavga: Vekiller birbirine girdi
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
Tartıştığı cami imamını okla vuran şüpheli gözaltında
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması

"Gayet Mutlular"

Oğlunun konserinde Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu.

  1. "Antidepresan", "Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir, son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

    "Antidepresan", "Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir, son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

  2. Dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Mert Demir'i annesi Gülgün Demir yalnız bırakmadı.

    Dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Mert Demir'i annesi Gülgün Demir yalnız bırakmadı.

  3. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gülgün Demir, oğlunun Sarıkaya ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.

    Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gülgün Demir, oğlunun Sarıkaya ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.

  4. "DAHA ÖNCEDEN TANIŞIYORUZ" 2. Sayfa'nın haberine göre; Gülgün Demir, "Daha önceden tanışıyoruz Serenay Sarıkaya ile. İkisi birbiriyle mutlu bana söz yok" dedi.

    "DAHA ÖNCEDEN TANIŞIYORUZ" 2. Sayfa'nın haberine göre; Gülgün Demir, "Daha önceden tanışıyoruz Serenay Sarıkaya ile. İkisi birbiriyle mutlu bana söz yok" dedi.

  5. Mert Demir'in annesi, evlilik sorusu üzerine de "Evlenmek isterlerse de öyle olur. Onlar ikisinin bileceği iş. Şu an birlikteler, gayet mutlular" ifadelerini kullandı.

    Mert Demir'in annesi, evlilik sorusu üzerine de "Evlenmek isterlerse de öyle olur. Onlar ikisinin bileceği iş. Şu an birlikteler, gayet mutlular" ifadelerini kullandı.