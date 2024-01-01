Ülkelere Göre Gençlerin Evden Ayrılma Yaşları!

Avrupalı gençler arasında popüler bir davranış olan aile evinden çıkıp kendi evine çıkma durumu ile ilgili yapılan araştırma gerçeği ortaya koydu. Eurostat'ın açıkladığı verilere göre; Avrupalı gençlerin ailelerinin yanından ayrılarak kendi evlerini kurma yaşı açıklandı.