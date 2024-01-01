Ülkelere Göre Gençlerin Evden Ayrılma Yaşları!
Araştırmalar ortaya koydu,Türkiye kaçıncı sırada?
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Avrupalı gençler arasında popüler bir davranış olan aile evinden çıkıp kendi evine çıkma durumu ile ilgili yapılan araştırma gerçeği ortaya koydu. Eurostat'ın açıkladığı verilere göre; Avrupalı gençlerin ailelerinin yanından ayrılarak kendi evlerini kurma yaşı açıklandı.
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İşte ülkelere göre gençlerin evden ayrılma yaşları...
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Norveç: 20
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Finlandiya: 21
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Ukrayna: 22
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İzlanda: 22
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Hollanda: 23
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Estonya: 23
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Fransa: 23
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İsviçre: 24
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Almanya: 24
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Litvanya: 25
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Avusturya: 25
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Rusya: 25
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Birleşik Krallık: 25
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Çekya: 26
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Belçika: 26
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Letonya: 27
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İrlanda: 27
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Belarus: 28
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Romanya: 28
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Polonya: 29
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Türkiye: 29