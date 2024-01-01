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Bu İsim Sadece 1 Kişide Var

Türkiye'nin en popüler bebek ismi açıklandı!

  1. TÜİK'in "İstatistiklerle Çocuk, 2023" raporuna göre Türkiye'nin %26'sını çocuklar oluştururken 2023'te doğan bebekler arasında en popüler isimler Alparslan ve Asel olarak açıklandı. Ortaya çıkan veriler, geçtiğimiz yıl en çok kullanılan kız bebek ve erkek bebek isimlerini ortaya çıkardı. İşte yalnızca 1 bebeğe verilen o isim...

    TÜİK'in "İstatistiklerle Çocuk, 2023" raporuna göre Türkiye'nin %26'sını çocuklar oluştururken 2023'te doğan bebekler arasında en popüler isimler Alparslan ve Asel olarak açıklandı. Ortaya çıkan veriler, geçtiğimiz yıl en çok kullanılan kız bebek ve erkek bebek isimlerini ortaya çıkardı. İşte yalnızca 1 bebeğe verilen o isim...

  2. 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildiği, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerce ispatlandı.

    2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildiği, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerce ispatlandı.

  3. Elde edilen verilere göre; en yaygın isimler ve en az kullanılan isimler arasında oldukça ilginç bir değişim bulunuyor.

    Elde edilen verilere göre; en yaygın isimler ve en az kullanılan isimler arasında oldukça ilginç bir değişim bulunuyor.

  4. 2022 yılı verileri yalnızca 1 bebeğe verilen isimleri de ortaya çıkardı.

    2022 yılı verileri yalnızca 1 bebeğe verilen isimleri de ortaya çıkardı.

  5. Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri oldukça dikkat çekti.

    Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri oldukça dikkat çekti.

  6. 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum meydana geldi.

    15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum meydana geldi.

  7. EN POPÜLER İSİMLER...&#8203; Genellikle en popüler erkek ismi Yusuf olsa da bu yılki verileri tahmin edenler yanıldı. Bu yıl en popüler erkek ismi Alparslan oldu kızlarda ise ilk sırada Zeynep var.

    EN POPÜLER İSİMLER...​ Genellikle en popüler erkek ismi Yusuf olsa da bu yılki verileri tahmin edenler yanıldı. Bu yıl en popüler erkek ismi Alparslan oldu kızlarda ise ilk sırada Zeynep var.

  8. En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu.

    En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu.

  9. Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti.

    Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti.

  10. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

    Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

  11. Geçen yıl Zeynep ismi 8 bin 870 bebeğe verildi.

    Geçen yıl Zeynep ismi 8 bin 870 bebeğe verildi.

  12. Kız bebeklerde Zeynep, Defne ve Asel isimlerini sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

    Kız bebeklerde Zeynep, Defne ve Asel isimlerini sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.