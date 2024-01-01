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Mert Demir İlk Kez Konuştu!

Yılmaz Morgül, "Ateşe düştüm" deyince telif yemişti

  1. "Antidepresan" şarkısıyla hızlı bir çıkış yakalayan ve şimdilerde gerek müzik kariyeri gerek Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir, "Ateşe Düştüm" şarkısını hit parçaları arasına yazdırmıştı.

    "Antidepresan" şarkısıyla hızlı bir çıkış yakalayan ve şimdilerde gerek müzik kariyeri gerek Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir, "Ateşe Düştüm" şarkısını hit parçaları arasına yazdırmıştı.

  2. Serenay Sarıkaya'nın back vokalini yaptığı "Ateşe Düştüm" kısa sürede dillere pelesenk oldu.

    Serenay Sarıkaya'nın back vokalini yaptığı "Ateşe Düştüm" kısa sürede dillere pelesenk oldu.

  3. Şarkının popüler olmasının ardından katıldığı bir televizyon programında Yılmaz Morgül, Demir'in yorumunu "Ben şarkıyı yaşamak isterim. Yani bu ateşlere düştüğünü bana anlat, bunu yaşat bana" sözleriyle eleştirmişti.

    Şarkının popüler olmasının ardından katıldığı bir televizyon programında Yılmaz Morgül, Demir'in yorumunu "Ben şarkıyı yaşamak isterim. Yani bu ateşlere düştüğünü bana anlat, bunu yaşat bana" sözleriyle eleştirmişti.

  4. Ardından şarkıyı kendi tarzında okuyan Morgül, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.<p> Bunun üzerine soluğu stüdyoda alan ünlü isim, önce Ateşe Düştüm şarkısını kendi yorumuyla seslendirdi ardından da klip çekip YouTube'de yayınladı.

    Ardından şarkıyı kendi tarzında okuyan Morgül, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

    Bunun üzerine soluğu stüdyoda alan ünlü isim, önce Ateşe Düştüm şarkısını kendi yorumuyla seslendirdi ardından da klip çekip YouTube'de yayınladı.

  5. Ancak Morgül'ün klibi telif engeline takıldı ve MESAM/MSG tarafından kaldırıldı. <p> Bunun üzerine sessizliğini bozan Yılmaz Morgül, "Çok üzgünüm. Z kuşağı da isyanda! Eser hak ettiği şekilde yorumlandı, yaşayarak okudum. Bu kişiyi milyonlarca dinleyicime havale ediyorum." demişti.

    Ancak Morgül'ün klibi telif engeline takıldı ve MESAM/MSG tarafından kaldırıldı.

    Bunun üzerine sessizliğini bozan Yılmaz Morgül, "Çok üzgünüm. Z kuşağı da isyanda! Eser hak ettiği şekilde yorumlandı, yaşayarak okudum. Bu kişiyi milyonlarca dinleyicime havale ediyorum." demişti.

  6. "Bu yasak Mert Demir'den geldi" diyen Morgül, "Kendisine defalarca ulaşmaya çalıştım. Çok kibirli biri. Benim yorumum ondan daha efsane" diye sitem etmişti.

    "Bu yasak Mert Demir'den geldi" diyen Morgül, "Kendisine defalarca ulaşmaya çalıştım. Çok kibirli biri. Benim yorumum ondan daha efsane" diye sitem etmişti.

  7. Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum"a konuk olan Mert Demir, "Ateşe Düştüm"ü kendine has şekilde yorumladığı için telif attığı Yılmaz Morgül hakkında ilk kez konuştu.

    Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum"a konuk olan Mert Demir, "Ateşe Düştüm"ü kendine has şekilde yorumladığı için telif attığı Yılmaz Morgül hakkında ilk kez konuştu.

  8. "Hikayenin doğru bir şekilde ilerlemesi gerekiyordu. Yılmaz Morgül'ü sevmiyor değilim, kendisini severim ki zaten Yılmaz Morgül'ü kim sevmez. Görüldüğü kadarıyla enerjik, yaşam enerjisi dolu biri gibi. Bu konuda onun yaşam enerjisini söndüren bir durum olduysa çok üzgünüm ama elimden bir şey gelmez. Antidepresan şarkısında da oldu. Orada da Nihat Doğan vardı. Ama Yılmaz Morgül kadar yapmadı. Nihat Doğan'dan rica ettik ısrar etmedi. Ama Yılmaz Morgül yayınladı şarkıyı."

    "Hikayenin doğru bir şekilde ilerlemesi gerekiyordu. Yılmaz Morgül'ü sevmiyor değilim, kendisini severim ki zaten Yılmaz Morgül'ü kim sevmez. Görüldüğü kadarıyla enerjik, yaşam enerjisi dolu biri gibi. Bu konuda onun yaşam enerjisini söndüren bir durum olduysa çok üzgünüm ama elimden bir şey gelmez. Antidepresan şarkısında da oldu. Orada da Nihat Doğan vardı. Ama Yılmaz Morgül kadar yapmadı. Nihat Doğan'dan rica ettik ısrar etmedi. Ama Yılmaz Morgül yayınladı şarkıyı."