Eşi Buğrahan Tuncer'i Takipten Çıktı
Eda Ece eşi Buğrahan Tuncer'i takipten çıktı
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Ünlü oyuncu Eda Ece mutlu bir evlilik sürdürdüğü Buğrahan Tuncer'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Eda Ece'nin Buğrahan Tuncer hamlesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Yasak Elma dizisinde hayat verdiği "Yıldız" karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Eda Ece ile uzun yıllar birliktelik yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer'le 2023 yılının Haziran ayında dünyaevine girdi.
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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer mutlu evliliklerini kızlarını kucağına alarak taçlandırdı. İlk kez anne-baba olan ünlü çift cephesinden kafaları karıştıran bir hamle geldi.
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EDA ECE EŞİ BUĞRAHAN TUNCER'İ TAKİPTEN ÇIKTI
Güzel oyuncu Ece, eşi Tuncer'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Ece'nin hamlesi sosyal medyada "Evliliğine nazar değdi" yorumlarını beraberinde getirdi. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den konuya ilişkin açıklama gelmedi.