Eşi Buğrahan Tuncer'i Takipten Çıktı

Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik
Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Tırdan fırlayan tekerlek ekmek almaya giden Berra'yı öldürdü
Tırdan fırlayan tekerlek ekmek almaya giden Berra'yı öldürdü
İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı kazada öldü
İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı kazada öldü
Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı
Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı
En düşük emekli maaşına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli maaşına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Memişoğlu: Organ naklinde dünyada ilk 5 ülke arasındayız
Bakan Memişoğlu: Organ naklinde dünyada ilk 5 ülke arasındayız
Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
'Siber güvenlik'le ilgili yasal düzenleme geliyor
'Siber güvenlik'le ilgili yasal düzenleme geliyor
Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?
Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda
Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Eşi Buğrahan Tuncer'i Takipten Çıktı

Eda Ece eşi Buğrahan Tuncer'i takipten çıktı

  1. Ünlü oyuncu Eda Ece mutlu bir evlilik sürdürdüğü Buğrahan Tuncer'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Eda Ece'nin Buğrahan Tuncer hamlesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

    Ünlü oyuncu Eda Ece mutlu bir evlilik sürdürdüğü Buğrahan Tuncer'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Eda Ece'nin Buğrahan Tuncer hamlesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

  2. Yasak Elma dizisinde hayat verdiği "Yıldız" karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Eda Ece ile uzun yıllar birliktelik yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer'le 2023 yılının Haziran ayında dünyaevine girdi.

    Yasak Elma dizisinde hayat verdiği "Yıldız" karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Eda Ece ile uzun yıllar birliktelik yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer'le 2023 yılının Haziran ayında dünyaevine girdi.

  3. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer mutlu evliliklerini kızlarını kucağına alarak taçlandırdı. İlk kez anne-baba olan ünlü çift cephesinden kafaları karıştıran bir hamle geldi.

    Eda Ece ile Buğrahan Tuncer mutlu evliliklerini kızlarını kucağına alarak taçlandırdı. İlk kez anne-baba olan ünlü çift cephesinden kafaları karıştıran bir hamle geldi.

  4. EDA ECE EŞİ BUĞRAHAN TUNCER'İ TAKİPTEN ÇIKTI<p> Güzel oyuncu Ece, eşi Tuncer'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Ece'nin hamlesi sosyal medyada "Evliliğine nazar değdi" yorumlarını beraberinde getirdi. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den konuya ilişkin açıklama gelmedi.

    EDA ECE EŞİ BUĞRAHAN TUNCER'İ TAKİPTEN ÇIKTI

    Güzel oyuncu Ece, eşi Tuncer'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Ece'nin hamlesi sosyal medyada "Evliliğine nazar değdi" yorumlarını beraberinde getirdi. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den konuya ilişkin açıklama gelmedi.