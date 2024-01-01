Mehmet Şef Bazı Yarışmacıları Uyardı: Bu Şekilde Olmaz!

Danilo şef, bir önceki gün Leyla'ya Deniz ile yaşadığı gerginliğin motivasyonunu etkileyip etkilemediğini sordu. Leyla, "Hiç etkilemedi, tam tersine pozitif olarak etkilendim. Daha çok hırslandım onların yanına çıkabilmek için. Çünkü benim de onların yanında yerim olduğunu düşünüyorum. Çağlar'la görüştük, özür diledi, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Oranın psikolojisi ve buranın havası çok farklı. Belki oraya çıktığımda ben de aşağıdakilerle konuşabilirim." cevabını verdi.