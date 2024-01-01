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Mehmet Şef Bazı Yarışmacıları Uyardı: Bu Şekilde Olmaz!

MasterChef'te 12. yarışmacı belli oldu!

  1. Masterchef Türkiye'de 12. yarışmacı elemler sonucu belirlendi. Masterchef'te elemeler devam ediyor. 8 yarışmacı daha belirlenecek ve yarışma 20 kişilik ekiple devam edecek. Mehmet şef ikinci tura kalamayan yarışmacı sert bir şekilde uyardı.

    Masterchef Türkiye'de 12. yarışmacı elemler sonucu belirlendi. Masterchef'te elemeler devam ediyor. 8 yarışmacı daha belirlenecek ve yarışma 20 kişilik ekiple devam edecek. Mehmet şef ikinci tura kalamayan yarışmacı sert bir şekilde uyardı.

  2. Danilo şef, bir önceki gün Leyla'ya Deniz ile yaşadığı gerginliğin motivasyonunu etkileyip etkilemediğini sordu. Leyla, "Hiç etkilemedi, tam tersine pozitif olarak etkilendim. Daha çok hırslandım onların yanına çıkabilmek için. Çünkü benim de onların yanında yerim olduğunu düşünüyorum. Çağlar'la görüştük, özür diledi, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Oranın psikolojisi ve buranın havası çok farklı. Belki oraya çıktığımda ben de aşağıdakilerle konuşabilirim." cevabını verdi.

    Danilo şef, bir önceki gün Leyla'ya Deniz ile yaşadığı gerginliğin motivasyonunu etkileyip etkilemediğini sordu. Leyla, "Hiç etkilemedi, tam tersine pozitif olarak etkilendim. Daha çok hırslandım onların yanına çıkabilmek için. Çünkü benim de onların yanında yerim olduğunu düşünüyorum. Çağlar'la görüştük, özür diledi, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Oranın psikolojisi ve buranın havası çok farklı. Belki oraya çıktığımda ben de aşağıdakilerle konuşabilirim." cevabını verdi.

  3. 'İŞİNE KARIŞILINCA BİRAZ KIZIYOR'<p> Mehmet Şef, Eda'yla ilgili jüri üyesi olan arkadaşlarına "Çok işine karışılınca biraz kızıyor. İkinize de söyleyeyim. Yanına gidip dün benim yaptığım gibi bunda pul var, kızım bak o pulu almazsan balığa sos geçmez' gibi şeyler söylediğimizde bize bir dur, bir sabırlı ol, tabağı ye şekline geliyor. Çok direk çıkışlar yapmayın" dedi. Eski eşler Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder, Harbiye Açıkhava'da karşılaştı!

    'İŞİNE KARIŞILINCA BİRAZ KIZIYOR'

    Mehmet Şef, Eda'yla ilgili jüri üyesi olan arkadaşlarına "Çok işine karışılınca biraz kızıyor. İkinize de söyleyeyim. Yanına gidip dün benim yaptığım gibi bunda pul var, kızım bak o pulu almazsan balığa sos geçmez' gibi şeyler söylediğimizde bize bir dur, bir sabırlı ol, tabağı ye şekline geliyor. Çok direk çıkışlar yapmayın" dedi. Eski eşler Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder, Harbiye Açıkhava'da karşılaştı!

  4. İKİNCİ TURA KALAN YARIŞMACILAR<p>İlk turdan ikinci tura kalan yarışmacılar sıralama olmadan; Zübeyde, Nigar, Eda, Nida, Ezgi

    İKİNCİ TURA KALAN YARIŞMACILAR

    İlk turdan ikinci tura kalan yarışmacılar sıralama olmadan; Zübeyde, Nigar, Eda, Nida, Ezgi

  5. Mehmet Şef, ikinci tura çıkamayan yarışmacıları uyardı. Şef, 'Bir kaç arkadaşları ciddi şekilde uyararak gideceğiz. Onların faydasına olacağını düşünüyoruz. Sirkelediğimiz yarışmacılar kendilerine geliyorlar." diyerek bir kaç yarışmacıya özellikle dikkat çekti.<p>Leyla'ya, 'Dün pilav, bugün de menşeini kendinin bile bilmediği bir eti pişirip, burada geçmeyi bekleyemezsin. Senin acil ve acil kendine gelmen lazım. Artık bugün de seçtikten sonra 3 gün var, bu şekilde olmaz." dedi.

    Mehmet Şef, ikinci tura çıkamayan yarışmacıları uyardı. Şef, 'Bir kaç arkadaşları ciddi şekilde uyararak gideceğiz. Onların faydasına olacağını düşünüyoruz. Sirkelediğimiz yarışmacılar kendilerine geliyorlar." diyerek bir kaç yarışmacıya özellikle dikkat çekti.

    Leyla'ya, 'Dün pilav, bugün de menşeini kendinin bile bilmediği bir eti pişirip, burada geçmeyi bekleyemezsin. Senin acil ve acil kendine gelmen lazım. Artık bugün de seçtikten sonra 3 gün var, bu şekilde olmaz." dedi.

  6. Evrim'e, "Düşünce çok güzel. Lezzetli bir ürün fakat tatlı da biz görsele bakarız hem de ciddi şekilde bakarız. Tabağın lezzetine baktığımızda sıkıntı yok, keşke ayakta durabilseydi." ifadelerini kullandı.

    Evrim'e, "Düşünce çok güzel. Lezzetli bir ürün fakat tatlı da biz görsele bakarız hem de ciddi şekilde bakarız. Tabağın lezzetine baktığımızda sıkıntı yok, keşke ayakta durabilseydi." ifadelerini kullandı.

  7. Deniz'e, "O tatlının ayakta durması, süslenmesi, buraya kadar doğru düzgün servis edilmesi senin görevin. Dolayısıyla önümüzde bir tatlı yok ki değerlendirelim. Sen önce malzemene sahip çıkmayı öğreneceksin." dedi.

    Deniz'e, "O tatlının ayakta durması, süslenmesi, buraya kadar doğru düzgün servis edilmesi senin görevin. Dolayısıyla önümüzde bir tatlı yok ki değerlendirelim. Sen önce malzemene sahip çıkmayı öğreneceksin." dedi.

  8. Muratcan'ı "Kuzu yürüyor. Yani kuzu az pişmiş falan değil bırak bu kapıdan çıkar gider. Bir de kuzuda söyledik, biz kuzuda sululuk isteriz, çok hafif pembe olabilir ama kuzuda orta, az pişirilince yenmiyor. Yazık oluyor o kuzulara" diyerek uyardı.

    Muratcan'ı "Kuzu yürüyor. Yani kuzu az pişmiş falan değil bırak bu kapıdan çıkar gider. Bir de kuzuda söyledik, biz kuzuda sululuk isteriz, çok hafif pembe olabilir ama kuzuda orta, az pişirilince yenmiyor. Yazık oluyor o kuzulara" diyerek uyardı.

  9. Ensar, a "Eleme tabağı, net söylüyorum. Bir tabak bonfile koymuşsun, yanına biraz bir zahmet kiraz püresi, o tabağın burada geçmesi için hiç kimsenin tabak yapamaması lazım." dedi.

    Ensar, a "Eleme tabağı, net söylüyorum. Bir tabak bonfile koymuşsun, yanına biraz bir zahmet kiraz püresi, o tabağın burada geçmesi için hiç kimsenin tabak yapamaması lazım." dedi.

  10. Nico'ya, "Düşünce güzel, kiraz tadı alamadık ama çikolatadan. O kadar çok çikolata koymuşsun ki, bir de hafif çiğlik var. Buraya geldiğinde biz bir profiterol yedik, kirazla çok alakası yok" ifadelerini kullandı.

    Nico'ya, "Düşünce güzel, kiraz tadı alamadık ama çikolatadan. O kadar çok çikolata koymuşsun ki, bir de hafif çiğlik var. Buraya geldiğinde biz bir profiterol yedik, kirazla çok alakası yok" ifadelerini kullandı.

  11. 12. YARIŞMACI<p> MasterChef'te ana kadroya geçen 12. yarışmacı Eda oldu.

    12. YARIŞMACI

    MasterChef'te ana kadroya geçen 12. yarışmacı Eda oldu.