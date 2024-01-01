Arka Sokaklar Dizisini Bırakıp Köyüne Yerleşti!

Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi çok izlenen projelerde boy göstermiş olan Pınar Aydın, evlenmesinin ardından dizi sektöründen elini eteğini çekti. Gözlerden uzak bir yaşam süren Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın kendine yeni bir hayat kurdu. Güzel oyuncu Aydın'ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.