Ne İltihap Ne Diş Taşı Kalıyor, Kökten Çözüm!

Gargara kullanımı birçok kişiyi rahatlatsa da bazı kişiler bu yönteme pek sıcak bakmıyor. Yapılan çalışmalar ise marul suyunun en az gargara kadar etkili fayda sağladığını ortaya koyuyor. İşte marul suyunun ağız sağlığına etkisi.