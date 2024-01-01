Ne İltihap Ne Diş Taşı Kalıyor, Kökten Çözüm!
Gargaraya yeni alternatif: Marul suyu!
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Gargara kullanımı birçok kişiyi rahatlatsa da bazı kişiler bu yönteme pek sıcak bakmıyor. Yapılan çalışmalar ise marul suyunun en az gargara kadar etkili fayda sağladığını ortaya koyuyor. İşte marul suyunun ağız sağlığına etkisi.
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Batı İskoçya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre ağız ve diş temizliği için yeni bir alternatif bulundu. Çalışmada iki hafta boyunca marul suyu tüketmenin diş eti iltihabını azalttığı görüldü.
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Marul suyu kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda diş eti hastalığı olan hastaların sağlıklı bakteri düzeyini artırdığı görülmüş. Yani marul, tek başına fayda sağlarken suyunun da bambaşka bir etkisi ortaya çıktı.
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Çalışmayı yürüten bilim insanları yapraklı yeşilliklerin ağızda diş eti hastalığına ve çürümeye neden olan bakterileri azalttığını söylüyor. Ağız içinde artan kanıtlar nitratın ağız sağlığının temel taşı olduğunu gösteriyor.
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Marul suyu, içeriğinde bulunan antioksidanlar ve C vitamini sayesinde ağız içindeki yaraların iyileşmesini hızlandırır. Aft gibi küçük yaralar veya diş eti iltihapları marul suyu ile daha hızlı iyileşebilir.
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Marulun içindeki K vitamini, kanın pıhtılaşmasında önemli bir rol oynar. Diş eti kanamalarını önlemeye yardımcı olur. Sağlıklı diş etleri, güçlü ve sağlam dişler için çok önemlidir. Aynı zamanda içerdiği yüksek su miktarı ve lifler, ağızda tükürük üretimini artırarak ağız kokusunu azaltır.
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Çocuklarda diş çürüklerini önlemek için onlara marul suyu içirmek iyi bir alışkanlık olabilir. Hem besleyici hem de diş sağlığına faydalıdır. Marul suyu, dişlerin doğal rengini korumaya yardımcı olan bileşenler içerir.
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Çay veya kahve gibi dişlerde leke bırakan içecekleri sık tüketiyorsanız, marul suyu içerek dişlerinizin beyaz kalmasını sağlayabilirsiniz. Marulun içeriğinde bulunan klorofil, dişlerdeki lekelerin azalmasına yardımcı olabilir.
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Bir demet marulu iyice yıkadıktan sonra blendera koyun ve üzerine bir bardak su ekleyin. Blenderda iyice karıştırdıktan sonra marul suyunu süzerek içebilirsiniz. Sabah kahvaltısından önce bir bardak marul suyu içmek, ağız içini gün boyu korur.