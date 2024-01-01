Ensar'ın Tekniği Şefleri Gülme Krizine Soktu

Mehmet Şef, "Çiğ kuzu yenmez. Bunu iddia eden varsa sabaha kadar tartışırım. Kuzunun azı ortası da yok. Bu benim şahsi görüşüm. Kuzu pembe, sulu kıvamdadır. Bu az pişme olayı da biftekçilerle beraber geldi. Izgarada doğru dürüst pirzola pişerdi, ben hayatımda belli bir yere kadar pembe pirzola da görmedim. Çok az pişmiş bir şeyi bir meziyet gibi zannediyorlar." dedi.Danilo şef, "Bazı sosyal medya hesaplarında pembe pembe kuzu pirzolalar gözüküyor ama dikkat edin, özellikle Fransa mutfağında onların kullandığı kuzu farklıdır. Yavru kuzu zaten çok küçük olduğu için etteki renk de zaten öyledir. O yüzden belki öyle pembe görüyorsunuz yoksa o da pişmiş oluyor" ifadelerini kullandı.