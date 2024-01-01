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Ensar'ın Tekniği Şefleri Gülme Krizine Soktu

MasterChef'te 13. yarışmacı belli oldu!

  1. Masterchef Türkiye'de 13. yarışmacı elemler sonucu belirlendi. Masterchef'te elemeler devam ediyor. 7 yarışmacı daha belirlenecek ve yarışma 20 kişilik ekiple devam edecek. Mehmet şef ve Somer şef tezgahları dolaşırken Ensar'ın tekniği şefleri gülme krizine soktu.

    Masterchef Türkiye'de 13. yarışmacı elemler sonucu belirlendi. Masterchef'te elemeler devam ediyor. 7 yarışmacı daha belirlenecek ve yarışma 20 kişilik ekiple devam edecek. Mehmet şef ve Somer şef tezgahları dolaşırken Ensar'ın tekniği şefleri gülme krizine soktu.

  2. Şefler Deniz'e enerjisinin neden düşük olduğunu sordu. Deniz, "Bugün evet modum birazcık düşük geçen bölümden dolayı. Üzüldüm birazcık, gerçekten çok emindim. İsteyerek de yaptım. Hatta kirazı görünce çok mutlu oldum ama olmadı." dedi.

    Şefler Deniz'e enerjisinin neden düşük olduğunu sordu. Deniz, "Bugün evet modum birazcık düşük geçen bölümden dolayı. Üzüldüm birazcık, gerçekten çok emindim. İsteyerek de yaptım. Hatta kirazı görünce çok mutlu oldum ama olmadı." dedi.

  3. Şefler yaşadıkları konusunda bu kadar sakin olmaması gerektiğini, kazanmak için daha fazla çabalaması gerektiğini söyledi.

    Şefler yaşadıkları konusunda bu kadar sakin olmaması gerektiğini, kazanmak için daha fazla çabalaması gerektiğini söyledi.

  4. Mehmet Şef, "Çiğ kuzu yenmez. Bunu iddia eden varsa sabaha kadar tartışırım. Kuzunun azı ortası da yok. Bu benim şahsi görüşüm. Kuzu pembe, sulu kıvamdadır. Bu az pişme olayı da biftekçilerle beraber geldi. Izgarada doğru dürüst pirzola pişerdi, ben hayatımda belli bir yere kadar pembe pirzola da görmedim. Çok az pişmiş bir şeyi bir meziyet gibi zannediyorlar." dedi.Danilo şef, "Bazı sosyal medya hesaplarında pembe pembe kuzu pirzolalar gözüküyor ama dikkat edin, özellikle Fransa mutfağında onların kullandığı kuzu farklıdır. Yavru kuzu zaten çok küçük olduğu için etteki renk de zaten öyledir. O yüzden belki öyle pembe görüyorsunuz yoksa o da pişmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

    Mehmet Şef, "Çiğ kuzu yenmez. Bunu iddia eden varsa sabaha kadar tartışırım. Kuzunun azı ortası da yok. Bu benim şahsi görüşüm. Kuzu pembe, sulu kıvamdadır. Bu az pişme olayı da biftekçilerle beraber geldi. Izgarada doğru dürüst pirzola pişerdi, ben hayatımda belli bir yere kadar pembe pirzola da görmedim. Çok az pişmiş bir şeyi bir meziyet gibi zannediyorlar." dedi.Danilo şef, "Bazı sosyal medya hesaplarında pembe pembe kuzu pirzolalar gözüküyor ama dikkat edin, özellikle Fransa mutfağında onların kullandığı kuzu farklıdır. Yavru kuzu zaten çok küçük olduğu için etteki renk de zaten öyledir. O yüzden belki öyle pembe görüyorsunuz yoksa o da pişmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

  5. ENSAR'IN ŞEFLERİ GÜLME KRİZİNE SOKAN TEKNİĞİ <p> Ensar tezhahta yemeğini yaparken Mehmet şef, Somer şefe "Bıçaklı blenderla pastacı kreması çekiyor, içindeki parçalamak için' diyerek gülmeye başladı. Somer şef de, "Daha iyi parçalar" ifadeleriyle takıldı. Mehmet şef, Ensar'a 'Beni güldürdün Allah da seni güldürsün' dedikten sonra şefler tezgahın oradan ayrıldı.

    ENSAR'IN ŞEFLERİ GÜLME KRİZİNE SOKAN TEKNİĞİ

    Ensar tezhahta yemeğini yaparken Mehmet şef, Somer şefe "Bıçaklı blenderla pastacı kreması çekiyor, içindeki parçalamak için' diyerek gülmeye başladı. Somer şef de, "Daha iyi parçalar" ifadeleriyle takıldı. Mehmet şef, Ensar'a 'Beni güldürdün Allah da seni güldürsün' dedikten sonra şefler tezgahın oradan ayrıldı.

  6. 13. YARIŞMACI <p> MasterChef'te ana kadroya seçilen 13. yarışmacı Muratcan olcu.

    13. YARIŞMACI

    MasterChef'te ana kadroya seçilen 13. yarışmacı Muratcan olcu.