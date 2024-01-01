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Türkiye-Hollanda Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta

Filenin Sultanları madalya peşinde

  1. Türkiye-Hollanda maçına geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine yenilmedi. İşte, Türkiye-Hollanda maçı hakkında bilgiler...

    Türkiye-Hollanda maçına geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine yenilmedi. İşte, Türkiye-Hollanda maçı hakkında bilgiler...

  2. FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Türkiye-Hollanda maçı, 29 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak. Karşılaşmanın TRT'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

    FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Türkiye-Hollanda maçı, 29 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak. Karşılaşmanın TRT'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

  3. MİLLİ TAKIMIN KADROSU Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

    MİLLİ TAKIMIN KADROSU Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

  4. FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle: 29 Temmuz: 10.00 Türkiye-Hollanda 1 Ağustos: 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 4 Ağustos: 10.00 Türkiye-İtalya

    FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle: 29 Temmuz: 10.00 Türkiye-Hollanda 1 Ağustos: 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 4 Ağustos: 10.00 Türkiye-İtalya