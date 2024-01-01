Türkiye-Hollanda Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Türkiye-Hollanda maçı, 29 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak. Karşılaşmanın TRT'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Türkiye-Hollanda maçına geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine yenilmedi. İşte, Türkiye-Hollanda maçı hakkında bilgiler...

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