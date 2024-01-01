Türkiye-Hollanda Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta
Filenin Sultanları madalya peşinde
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Türkiye-Hollanda maçına geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine yenilmedi. İşte, Türkiye-Hollanda maçı hakkında bilgiler...
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FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Türkiye-Hollanda maçı, 29 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak. Karşılaşmanın TRT'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
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MİLLİ TAKIMIN KADROSU Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.
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FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle: 29 Temmuz: 10.00 Türkiye-Hollanda 1 Ağustos: 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 4 Ağustos: 10.00 Türkiye-İtalya