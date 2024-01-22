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İkiz Torunlarıyla Bir Arada

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikiz oğulları Emir ve Ayel ile bir araya geldi. İdo Tatlıses, bu anları takipçileriyle paylaştı.

  1. Sanatçı İbrahim Tatlıses, 11 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserinde sevenlerinden helallik istemesinin ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu.

    Sanatçı İbrahim Tatlıses, 11 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserinde sevenlerinden helallik istemesinin ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu.

  2. KISA SÜREDE İYİLEŞTİ Kısa sürede sağlığına kavuşan ünlü isim, oğlu İdo'yu, gelini ve torunlarını görmek için Çeşme'ye gitti.

    KISA SÜREDE İYİLEŞTİ Kısa sürede sağlığına kavuşan ünlü isim, oğlu İdo'yu, gelini ve torunlarını görmek için Çeşme'ye gitti.

  3. TORUNLARINI GÖRMEYE GİTTİ İkiz torunları ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun objektifine poz verdi.

    TORUNLARINI GÖRMEYE GİTTİ İkiz torunları ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun objektifine poz verdi.

  4. Torunlarını omzuna alan İbrahim Tatlıses'in keyifli halleri dikkat çekti.

    Torunlarını omzuna alan İbrahim Tatlıses'in keyifli halleri dikkat çekti.

  5. İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuşmuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.

    İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuşmuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.

  6. Kısa bir süre önce oğullarının yüzünü gösteren Tatlıses çifti, ikizlerle sık sık objektif karşısına geçiyor.

    Kısa bir süre önce oğullarının yüzünü gösteren Tatlıses çifti, ikizlerle sık sık objektif karşısına geçiyor.