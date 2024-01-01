Youtube'dan Reklam Engelleyici Kullananlara Kötü Haber

"GÜVENLİK STANDARTLARI YÜKSELTİLDİ" YouTube bu konu hakkında yorum yapmadı ancak dün bir gönderi yayınlayarak "YouTube'daki tarayıcı uzantıları için güvenlik standartlarını" yükselttiğini açıkladı. Şirket, bu değişikliklerin "izleyicileri ve içerik oluşturucuları ele geçirme veya veri hırsızlığı gibi siber saldırılardan korumak" için yapıldığını da ekledi.