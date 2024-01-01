Youtube'dan Reklam Engelleyici Kullananlara Kötü Haber
YouTube, reklam engelleyicilere karşı önlemlerini arttırdı.
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YouTube, reklam engelleyeci kullanan internet kullanıcılarını önlemek için yeniden harekete geçti.
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SİYAH EKRANLA KARŞILAŞIYOR Reklam engelleyici tarayıcı uzantılarına sahip bazı kullanıcılar YouTube'da video oynatılmadan önce birkaç saniye boyunca siyah ekranla karşılaştıklarını bildirdi. Kullanıcılar bu ekranların altı ila 20 saniye arasında sürdüğünü bildiriyor. Bu siyah ekranların reklam engelleyici kullanıcılarda görüldüğü öne sürüldü. Dolayısıyla bu uzantılar muhtemelen reklamın içeriğini engelleyebiliyor ancak ilgili içeriğe atlayamıyor.
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"GÜVENLİK STANDARTLARI YÜKSELTİLDİ" YouTube bu konu hakkında yorum yapmadı ancak dün bir gönderi yayınlayarak "YouTube'daki tarayıcı uzantıları için güvenlik standartlarını" yükselttiğini açıkladı. Şirket, bu değişikliklerin "izleyicileri ve içerik oluşturucuları ele geçirme veya veri hırsızlığı gibi siber saldırılardan korumak" için yapıldığını da ekledi.