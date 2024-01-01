Sana Doyamadık

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN "Kenan Bey? 'Kim 500 Milyar İster?in efsane sunucusu , Dadı?nın efsane oyuncusu. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Sette görebileceğiniz en efendi, en saygılı insanlardandı. Hep bir sınırla, büyük bir nezaketle set çalışanlarına davranırdı. Hiçbir set çalışanının kalbini kırdığını, kötü davrandığını görmedim de, duymadım da. Hep bir umutla mucize olur mu uyanır mı diye bekledik. Ama mucize olmadı. Hayatıma kattıklarınız için çok teşekkür ederim Kenan Bey? Sizden de çok şey öğrendim? Güle güle Kenan Bey? Yattığınız yer incitmesin?"