Sana Doyamadık
Kenan Işık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
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2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi gören tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık (76) yaşamını yitirdi. Ünlü isimler, Kenan Işık'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da hayatını kaybeden sanatçı Kenan Işık'ın eserleri ve performanslarının gelecek nesiller için rehber niteliğinde olacağını belirtti. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Işık'ın Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden olduğunu, vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Işık'ın sanatıyla, bilgi birikimiyle ve saygın duruşuyla gönüllerde taht kurduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti: "Kenan Işık, Türk kültür hayatına büyük katkılarda bulunmuştur. Devlet Tiyatrolarımızda da uzun yıllar oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Işık'ın eserleri ve performansları gelecek nesiller için de birer rehber niteliğinde olacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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GÜLBEN ERGEN "Dev Çınarım Kenan Işık? İki yılımızın her günü sevgiyle, saygıyla, anılarla geçti Dadı?da. 10 yıllık hasret sürecine sonsuzluk eklendi şimdi. Değerli ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun."
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SİNEM KOBAL Oyuncu Sinem Kobal, "Dadı" dizisinde babasını oynayan Kenan Işık'a "Hoşça kal usta" sözleriyle veda etti.
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HALDUN DORMEN "Kenan Işık'ın aramızdan ayrılması bizleri çok üzdü. Birlikte çalışmaktan çok büyük keyif aldığım değerli sanatçımızın yokluğu, arkasında çok büyük ve doldurulamaz bir boşluk bıraktı. Işıklar içinde uyusun."
ALİ SUNAL
"Sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat."
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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN "Kenan Bey? 'Kim 500 Milyar İster?in efsane sunucusu , Dadı?nın efsane oyuncusu. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Sette görebileceğiniz en efendi, en saygılı insanlardandı. Hep bir sınırla, büyük bir nezaketle set çalışanlarına davranırdı. Hiçbir set çalışanının kalbini kırdığını, kötü davrandığını görmedim de, duymadım da. Hep bir umutla mucize olur mu uyanır mı diye bekledik. Ama mucize olmadı. Hayatıma kattıklarınız için çok teşekkür ederim Kenan Bey? Sizden de çok şey öğrendim? Güle güle Kenan Bey? Yattığınız yer incitmesin?"
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TARKAN "Çok kıymetli sayın Kenan Işık?ın vefatına çok üzüldüm. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Tanışma şansım olmadı kendisiyle ama hayrandım efendiliğine, gözünün içinden gülen kalbine? Nurlar, ışıklar içinde uyusun."
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AYŞENİL ŞAMLIOĞLU "Canım, bir tanem?Seninle Ankara DT?den bu yana süren dostluğumun her günü benim yüreğimde özel yerini hep koruyor, hep koruyacak. Menziline tez var biriciğim, çok uzundu bekleyişin. Seni seviyorum."
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NİLGÜN BELGÜN "Çok üzgünüm? Kenan Işık, değerli bir Tiyatro adamıydı.1995 yılında ?MATRUŞKA? adlı Hadi Çaman?la oynadığımız iki kişilik oyunumuzun şahane yönetmeniydi. Hiç unutmuyorum oyunun ilk gecesi kulis aynama şöyle bir yazı yazmıştı; 'Tiyatro çilekeş bir iştir. Siz çile çektikçe güzelleştiniz' Canım Kenan Işık ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."
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AYŞEGÜL ALDİNÇ "10 yıldır yattığın uykudan uyanacaksın gibi gelirdi hep. Ümit işte... Olmadı. Işıklara kavuştun; karizmatik, etkili, hitabet sanatının ustası, zarif beyefendi. Dostluğunu kazanmakla mutlu olduğum nadir insanlardandın; soyadın gibi ışıklar içinde uyu. Ailenin, dostlarının, seni bağrına basıp sağlığına her dem duacı olan sevenlerinin başı sağ olsun? Not: Rahmetli Orhan Kural?ın Seyahatname isimli kitaplarının 2.sinde yazar olarak biz de bulunup seyahat anılarımızı yazmıştık. Kitabı bana imzalamıştı. Şimdi anılarımızın dışında ondan fiziki olarak kalan tek hatıra bu oldu?"
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TAMER KARADAĞLI "Türk Tiyatrosu bir ustasını daha kaybetti. Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."
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Şarkıcı Ebru Gündeş'in Kenan Işık'ın fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.
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KENAN IŞIK KİMDİR? 1 Ekim 1947 yılında Malatya'da doğan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunuydu. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı. "Dadı", "Belalı Baldız", "Fikrimin İnce Gülü" gibi dizilerde rol alan Işık, uzun yıllar boyunca "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmada da sunuculuk yaptı. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. 2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.