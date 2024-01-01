El Kurutma Cihazlarında Büyük Tehlike!
Uzmanlardan uyarı
-
Alışveriş merkezleri, petrol ofisleri gibi birçok merkezi yerlerin lavabolarında bulunan jel tipi el kurutma makinelerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor. Özellikle bazı hastalıklara sahip olan insanların ekstra dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor. İşte jel tipi el kurutma cihazlarındaki tehlikeye karşı ekstra dikkat etmesi gereken o hastalıklar...
-
Beylikdüzü Medicana Hastanesi?nde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Dr. Vedat Turhan, alışveriş merkezleri ve petrol ofisleri gibi pek çok merkezi alanların lavabolarında sıkça görülen jel tipi el kurutma makinelerinin zararları ile ilgili ciddi uyarılarda bulundu.
-
Turhan, makinelerin temel çalışma mantığı ve içinde barındırdığı riskleri şu şekilde ifade etti: ?Bu makinaların iki temel özelliği var. Birincisi ısı üretmeleri ve büyük bir basınçla sıcak havayı kullanıcıların ellerine ve çevreye doğru yaymasıdır.
-
Bu işlem de iki temel risk oluşturur. Bu yüksek ısı, termo rezistans dediğimiz yüksek sıcaklığa dirençli bakterilerin çoğalması için adeta bir rezervuar görevi oluşturabilir.? diyerek dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
-
"HAVLU TİPİ KURUTMA SİSTEMİ GİBİ ALTERNATİF SİSTEMLER KULLANILABİLİR"
-
Vedat Turhan; bakterilerden korunmak, halk sağlığını iyileştirmek ve gerekli hijyen ortamlarının oluşturulması açısından ortaya çıkan bu cihazların sağlığı ciddi anlamda tehdit ettiğini ve havlu tipi kurutma sisteminin daha faydalı olabileceğine ise şu şekilde vurgu yaptı: ?Öte yandan yüksek basınçla jet tipi bir fizik etkiyle bakterilerin etrafa yayılması için de ayrı bir risk oluşturabilir. Böylece el kurutma makinalarınin en düşük güce sahip modelleri bile toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Cihaz açıldığı zaman özellikle içindeki zararlı parçacıkları direkt olarak elinize aktarmaktadır. Bu cihazlara attıkları parçacıklar için HEPA filtresi koymak da tam olarak yeterli olmuyor. HEPA filtresi parçacıkların yüzde 75?ini engelliyor ancak geriye yine tehlikeli yüzde 25 kalıyor. Gördüğümüz kadarıyla özellikle büyük alışveriş merkezi gibi yerlerde bu cihazların temizliği de çoğu kez iyi yapılamıyor. Dolayısıyla bu tür cihazların toplu alanlarda kullanılması sağlık açısından zararlı görünüyor. Bunun yerine havlu tipi kurutma sistemi gibi alternatif sistemler kullanılabilir.? dedi.
-
"İMMÜNSUPRESİF İLAÇ KULLANANLAR DİKKAT ETMELİ"
-
İmmunsupresif tedaviler; otoimmun hastalıklar, kanser ve transplantasyon vakalarında yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Uzman doktor son olarak, bu tedaviyi gören ve bunun sonucunda immünsupresif ilaç kullanan hastaların ise daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ise ?Toplu mekânlara herkes gidiyor. Çocuğu, yaşlısı, genci İmmünsupresif ilaç kullanan bireyler de buna dahil. Hasta bireyler olabilir. Bu cihazlar, solunum sistemi enfeksiyonları başta olmak üzere birtakım cilt hastalıklarına benzeri rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir. Solunum problemi ya da cilt hastalığı olan ve İmmünsupresif ilaç kullananlar da bu cihazlardan ekstra uzak durmalı ve dikkat etmelidir.? sözleriyle belirtti.
-
Siz de uzman görüşlerini dikkate alarak insan sağlığını son derece tehdit eden bu cihazlardan hem kendi sağlığınız hem de sevdiklerinizin sağlığı için uzak durabilirsiniz. Ayrıca etrafınızdaki kişileri de bu konu hakkında bilinçlendirerek olası rahatsızlıkların önüne geçebilirsiniz.