El Kurutma Cihazlarında Büyük Tehlike!

Vedat Turhan; bakterilerden korunmak, halk sağlığını iyileştirmek ve gerekli hijyen ortamlarının oluşturulması açısından ortaya çıkan bu cihazların sağlığı ciddi anlamda tehdit ettiğini ve havlu tipi kurutma sisteminin daha faydalı olabileceğine ise şu şekilde vurgu yaptı: ?Öte yandan yüksek basınçla jet tipi bir fizik etkiyle bakterilerin etrafa yayılması için de ayrı bir risk oluşturabilir. Böylece el kurutma makinalarınin en düşük güce sahip modelleri bile toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Cihaz açıldığı zaman özellikle içindeki zararlı parçacıkları direkt olarak elinize aktarmaktadır. Bu cihazlara attıkları parçacıklar için HEPA filtresi koymak da tam olarak yeterli olmuyor. HEPA filtresi parçacıkların yüzde 75?ini engelliyor ancak geriye yine tehlikeli yüzde 25 kalıyor. Gördüğümüz kadarıyla özellikle büyük alışveriş merkezi gibi yerlerde bu cihazların temizliği de çoğu kez iyi yapılamıyor. Dolayısıyla bu tür cihazların toplu alanlarda kullanılması sağlık açısından zararlı görünüyor. Bunun yerine havlu tipi kurutma sistemi gibi alternatif sistemler kullanılabilir.? dedi.