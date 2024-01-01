İsviçre'de Olay Yaratan Kapsül
Yardımlı intihar mı işkence mi?
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GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLCULUK Dünyanın birçok ülkesinde destekli intihar yasal olsa da, "intihar turizmi" söz konusu olduğunda İsviçre, tercihlerde genellikle ilk sırada yer alıyor. İsviçre'de tanıtılan yeni bir cihaz, şık bir tasarıma sahip ve insan boyutlarında bir kapsül. En önemlisi de sunduğu yolculuk asla geri dönemeyeceğiniz bir yolculuk olma özelliği taşıyor. "Sarco" (lahit anlamına gelir) adlı kutu, bir kişinin dışarıdan yardım almadan intihar etmesine olanak tanıyor.
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TEK DÜĞMEYLE İNTİHAR İçeride, gönüllü aday sadece bir düğmeye basarak azot salınımını başlatıyor. Azot doygunluğu, kişinin oksijen eksikliğinden dolayı bilincini kaybetmesine ve ardından saniyeler içinde acısız bir şekilde ölmesine neden oluyor.
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OKSİJEN SEVİYESİ 30 SANİYEDE DÜŞECEK Yöntem, herhangi bir zehirin yutulmasını veya enjekte edilmesini gerektirmiyor. "Sarco" biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerden yapıldığı için tabut olarak da kullanılabiliyor. Cihazın lansmanı önümüzdeki birkaç hafta içinde İsviçre'de gerçekleşecek. Kapsülün mucidi Philip Nitschke, hayatına son vermek isteyen kişinin kapsülün içindeki düğmeye basması sonrasında oksijen seviyesinin 30 saniye içinde yüzde 21'den yüzde 1'e hızla düştüğünü açıkladı.
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3 SORUYA YANIT VERİLMESİ GEREK Nitsche, sistemi etkinleştirmeden önce hastanın zihninin açık olup olmadığını belirlemek için üç soruyu yanıtlaması gerektiğini söyledi: "Sen kimsin? Neredesin? Kırmızı düğmeye bastığında ne olacağını biliyor musun?"
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10 DAKİKA İÇİNDE ÖLÜM Kullanıcıların işlem sırasında panik veya boğulma hissi yaşamadıkları iddia ediliyor. Kullanıcı bilincini kaybettikten sonra yaklaşık 5 ila 10 dakika içinde ölümü gerçekleşiyor. Düzenlenen bir basın toplantısı sırasında, Sarco'nun ilk kullanımının "çok yakında gerçekleşeceği" duyuruldu.
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AZOTLA ÖLMEK ACILI BİR YÖNTEM Mİ? Sarco'nun mucidi ve bu yöntemin kullanılacağı örgüt olan The Last Resort, yöntemi "saygın ve acı içermeyen" bir yöntem olarak savunuyor. BM İnsan Hakları Ofisi ise, ABD'de bir infazda ilk kez bir mahkumun hayatına son vermek için azot hipoksisi kullanılmasını "yeni ve denenmemiş" olarak nitelendirdi.
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Ofis, "azot gazıyla boğmaya" karşı net bir tavır alarak, bunun "işkence, zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele anlamına gelebileceğini" söyledi. BM uzmanları da azot kullanımının "acı verici ve aşağılayıcı bir ölüme yol açacağını" belirterek benzer endişeleri dile getirdiler.