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Diziden Son Anda Çıkarıldı

Devrim Özkan'dan çok konuşulan tepki!

  1. Son zamanların en çok merak edilen yapımları arasında yer alan Deha dizisi, bu kez kadroya eklenen değil çıkarılan bir isimle gündeme geldi. Dizide Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan son anda kadrodan çıkarıldı. Ünlü oyuncunun tepkisi sosyal medyada büyük ses getirdi.

    Son zamanların en çok merak edilen yapımları arasında yer alan Deha dizisi, bu kez kadroya eklenen değil çıkarılan bir isimle gündeme geldi. Dizide Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan son anda kadrodan çıkarıldı. Ünlü oyuncunun tepkisi sosyal medyada büyük ses getirdi.

  2. Show TV ekranlarının yeni dizisi Deha, izleyiciyle buluşmak için gün sayarken oyuncu kadrosunda yapılan bir değişiklik ile gündeme geldi. Dizinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin partneri Devrim Özkan, son anda kadrodan çıkarıldı.

    Show TV ekranlarının yeni dizisi Deha, izleyiciyle buluşmak için gün sayarken oyuncu kadrosunda yapılan bir değişiklik ile gündeme geldi. Dizinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin partneri Devrim Özkan, son anda kadrodan çıkarıldı.

  3. Bugünlerde sete çıkması gereken dizinin yeni başrol oyuncusu ise ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu oldu.

    Bugünlerde sete çıkması gereken dizinin yeni başrol oyuncusu ise ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu oldu.

  4. Umut Aral'ın yönettiği dizide son dakika alınan karar Devrim Özkan'ın hayranları tarafından büyük tepki gördü.

    Umut Aral'ın yönettiği dizide son dakika alınan karar Devrim Özkan'ın hayranları tarafından büyük tepki gördü.

  5. Devrim Özkan ise dizinin yapımını üstlenen Ay Yapım'ı sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

    Devrim Özkan ise dizinin yapımını üstlenen Ay Yapım'ı sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

  6. Dizide matematik dehası Devran'ı oynayacak Aras Bulut İynemli'nin dizideki performansı ise merakla beklenilmeye devam ediliyor.

    Dizide matematik dehası Devran'ı oynayacak Aras Bulut İynemli'nin dizideki performansı ise merakla beklenilmeye devam ediliyor.