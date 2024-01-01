Diziden Son Anda Çıkarıldı

Son zamanların en çok merak edilen yapımları arasında yer alan Deha dizisi, bu kez kadroya eklenen değil çıkarılan bir isimle gündeme geldi. Dizide Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan son anda kadrodan çıkarıldı. Ünlü oyuncunun tepkisi sosyal medyada büyük ses getirdi.