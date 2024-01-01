Dünya'dan Daha Yaşanabilir Bir Yer Mi?

SÜPER DÜNYA Güneş'ten daha küçük ve daha soğuk olan ötegezegen yıldızının etrafında bir turunu yaklaşık 112 günde tamamlıyor. Dünya'dan biraz daha büyük olup, yarıçapı Dünya'nın yaklaşık 1.34 katıdır. Kütlesi, Dünya'nın yaklaşık 2.3 katı olarak tahmin edilmektedir. Yüzey sıcaklığının ve atmosfer basıncının sıvı suyun var olmasına elverişli olabileceği düşünülmektedir.