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Filistin Desteği Yüzünden Marka Reklamından Çıkarılan Hadid'den İlk Açıklama

Filistin desteği yüzünden marka reklamından çıkarılmıştı

  1. Bella Hadid, Adidas reklamından çıkarılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi yanlış bulduğu şeylere karşı sesini yükseltmeye devam edeceğini belirtti.

    Bella Hadid, Adidas reklamından çıkarılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi yanlış bulduğu şeylere karşı sesini yükseltmeye devam edeceğini belirtti.

  2. Model Bella Hadid, İsrail destekçisi gruplar ve kurumların tepkisi nedeniyle marka yüzü olduğu Adidas'ın reklamından çıkarıldı. Hadid, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

    Model Bella Hadid, İsrail destekçisi gruplar ve kurumların tepkisi nedeniyle marka yüzü olduğu Adidas'ın reklamından çıkarıldı. Hadid, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

  3. Hadid konuyla ilgili, "Kalbimi bilmeyenler için, Adidas ile yaptığım son kampanya hakkında doğrudan benden duyduğunuzdan emin olmak istiyorum. Herhangi bir tür korkunç trajediyle bağlantılı olan hiçbir sanat eseriyle bilerek ilgilenmem. Kampanyanın yayınlanmasından önce, 1972'deki korkunç olaylarla ilgili tarihi bağlantı hakkında hiçbir bilgim yoktu. Çok şaşkınım, üzgünüm ve bu kampanyadaki hassasiyet eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.

    Hadid konuyla ilgili, "Kalbimi bilmeyenler için, Adidas ile yaptığım son kampanya hakkında doğrudan benden duyduğunuzdan emin olmak istiyorum. Herhangi bir tür korkunç trajediyle bağlantılı olan hiçbir sanat eseriyle bilerek ilgilenmem. Kampanyanın yayınlanmasından önce, 1972'deki korkunç olaylarla ilgili tarihi bağlantı hakkında hiçbir bilgim yoktu. Çok şaşkınım, üzgünüm ve bu kampanyadaki hassasiyet eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.

  4. Haberdar olsaydı asla kampanyaya dahil olmayacağını belirten Hadid, "Ekibim bilmeliydi, Adidas bilmeliydi ve ben de daha fazla araştırma yapmalıydım ki ben de bileyim, anlayayım ve konuşabileyim. Her zaman yaptığım ve yapacağım gibi, yanlış olduğuna inandığım şeyleri dile getireceğim.

    Haberdar olsaydı asla kampanyaya dahil olmayacağını belirten Hadid, "Ekibim bilmeliydi, Adidas bilmeliydi ve ben de daha fazla araştırma yapmalıydım ki ben de bileyim, anlayayım ve konuşabileyim. Her zaman yaptığım ve yapacağım gibi, yanlış olduğuna inandığım şeyleri dile getireceğim.

  5. Herkesin niyeti olumlu bir şey yapmak ve insanları sanat aracılığıyla bir araya getirmek olsa da tüm tarafların anlayış eksikliği süreci baltaladı. Antisemitizm dahil nefretin hiçbir türüne inanmıyorum. Bu hiçbir zaman değişmeyecek ve ben bu sözümün sonuna kadar arkasındayım" diye konuştu.

    Herkesin niyeti olumlu bir şey yapmak ve insanları sanat aracılığıyla bir araya getirmek olsa da tüm tarafların anlayış eksikliği süreci baltaladı. Antisemitizm dahil nefretin hiçbir türüne inanmıyorum. Bu hiçbir zaman değişmeyecek ve ben bu sözümün sonuna kadar arkasındayım" diye konuştu.

  6. Model açıklamasına şu ifadelerle devam etti: "Filistin halkının kurtuluşunu bu kadar trajik bir saldırıya bağlamak kalbimi acıtan bir şey.

    Model açıklamasına şu ifadelerle devam etti: "Filistin halkının kurtuluşunu bu kadar trajik bir saldırıya bağlamak kalbimi acıtan bir şey.

  7. Filistin, terörle eş anlamlı değildir ve bu kampanya istemeden de olsa kim olduğumuzu temsil etmeyen bir olayı vurguladı.

    Filistin, terörle eş anlamlı değildir ve bu kampanya istemeden de olsa kim olduğumuzu temsil etmeyen bir olayı vurguladı.

  8. Ben gururlu bir Filistinli kadınım ve kültürümüzde geçen hafta yaşanan şeylerden çok daha fazlası var.

    Ben gururlu bir Filistinli kadınım ve kültürümüzde geçen hafta yaşanan şeylerden çok daha fazlası var.

  9. Filistin halkımın yanında sonsuza dek duracağım ve antisemitizmden arınmış bir dünya için savunuculuk yapmaya devam edeceğim. Antisemitizmin, Filistin halkının kurtuluşunda yeri yoktur. Her zaman şiddet yerine barıştan yana olacağım, her gün. Nefretin burada yeri yok ve sonsuza dek sadece halkım için değil, dünya çapındaki herkes için savunuculuk yapacağım."

    Filistin halkımın yanında sonsuza dek duracağım ve antisemitizmden arınmış bir dünya için savunuculuk yapmaya devam edeceğim. Antisemitizmin, Filistin halkının kurtuluşunda yeri yoktur. Her zaman şiddet yerine barıştan yana olacağım, her gün. Nefretin burada yeri yok ve sonsuza dek sadece halkım için değil, dünya çapındaki herkes için savunuculuk yapacağım."