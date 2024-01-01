Bakın Ünlüler Hangi Liseden Mezun
Meğer aynı sıralardan geçmişiz diyeceksiniz!
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Başarılı oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve büyük bir ilgiyle takip ettiğiniz ünlülerle aynı sıralardan geçmiş olabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, aralarında Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Beren Saat gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok ismin mezun oldukları liseler...
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1- HALİT ERGENÇ Beşiktaş Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.
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2- ENGİN AKYÜREK Ankara Dikmen Lisesi'nden mezun oldu.
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3- BERGÜZAR KOREL Yıldız Koleji'ni bitirdi.
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4- BEREN SAAT TED Ankara Koleji'nden mezun oldu.
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5- ACUN ILICALI Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
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6- ASLI ENVER Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdi.
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7- ARAS BULUT İYNEMLİ Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunu.
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BİRCE AKALAY Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde okudu.
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SERENAY SARIKAYA Özel Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi'nin tiyatro bölümünden mezun oldu.
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SİNEM KOBAL Özel Acıbadem Lisesi'nden mezun oldu.
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PELİN KARAHAN Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'nden mezun.
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KIVANÇ TATLITUĞ Liseyi Yenice Özel Çağ Lisesi'nde tamamladı.
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ÇAĞATAY ULUSOY Halkalı Ticaret Meslek Lisesi mezunu.
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KENAN İMİRZALIOĞLU Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi mezunu.
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BURAK ÖZÇİVİT Kazım İşmen Anadolu Lisesi'nden mezun.
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HAZAL KAYA Liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okudu.
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BURCU ESMERSOY Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni bitirdi.