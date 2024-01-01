Bakın Ünlüler Hangi Liseden Mezun

Başarılı oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve büyük bir ilgiyle takip ettiğiniz ünlülerle aynı sıralardan geçmiş olabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, aralarında Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Beren Saat gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok ismin mezun oldukları liseler...