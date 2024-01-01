Faizsiz Kredi Fırsatı: 8 Banka Duyurdu!
Faizsiz kredi fırsatı: 8 banka duyurdu!
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Faizsiz kredi imkanı birçok vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu nedenle acil nakit ihtiyacı olan pek çok vatandaş, bankaların son dakika fırsatlarını takip ediyor. Bu noktada 8 banka faizsiz kredi fırsatlarını açıkladı.
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Son dakika faizsiz kredi fırsatları birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Öte yandan; QNB Finansbank, Enpara, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Yapı Kredi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) faizsiz kredi imkanlarını duyurdu.
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Acil nakit ihtiyacı olan birçok insanın dikkatini, TEB tarafından sunulan toplam 35.000 TL faizsiz tutar çekti. Zira TEB yeni müşterilere özel faizsiz olarak 6 vadeli, 10.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans sunuyor.
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Öte yandan QNB Finansbank, Enpara, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Denizbank ve Yapı Kredi tarafından sunulan faizsiz kredi imkanları haberin devamında yer alıyor.
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QNB FİNANSBANK
Yeni müşterilere özel;
6 ay vadeli, 10.000 TL kredi.
3 ay vadeli, 20.000 TL taksitli nakit avans.
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ENPARA
Yeni müşterilere özel;
3 ay vadeli, 20.000 TL masrafsız ihtiyaç kredisi.
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AKBANK
Yeni müşterilere özel;
6 ay vadeli, 20.000 TL ihtiyaç kredisi.
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GARANTİ BBVA
Yeni müşterilere özel;
6 ay vadeli, 20.000 TL ihtiyaç kredisi.
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TÜRKİYE İŞ BANKASI
Yeni müşterilere özel;
3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans.
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DENİZBANK
Yeni müşterilere özel;
6 ay vadeli, 10.000 TL kredi.
3 ay vadeli, 15.000 TL taksitli nakit avans.
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YAPI KREDİ
Yeni müşterilere özel;
3 ay vadeli, 20.000 TL nakit avans