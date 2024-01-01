Masterchef'te 17. Yarışmacı Belli Oldu!

'BİR İKİ ARKADAŞIMIN ÇOK ÇABUK DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUM'

Mehmet şef, sürekli not alan Deniz'e 4. grup yarışmacı hakkında fikirlerini sordu. Deniz, "Birkaç tane arkadaşım çok çabuk düşüyor. Ben de haftanın başlarında yaşamıştım, ilk iki üç günüm rezildi. Kendimi gösterememiştim. Kendime de çok sinirlenmiştim. Bir iki arkadaşımın çok çabuk düştüğünü görüyorum, düşmesin kimse. Arkada gerekli motivasyonu veriyoruz. Düşmesin kimse. Adel hanımın düştüğünü gördüm, Zeynep hanımın düştüğünü gördüm. Mesela Kerem'in ve Kaan'ın bir şey yapamadıklarına sinirlendiklerini gördüm. Onlar üzülmek yerine sinirleniyorlar. En güzel çalışanlardan birisi Sevim abla, gerçekten ne modunu düşürüyor ne de sinirleniyor. Toparlıyor bir şey yaptığı zaman" dedi.