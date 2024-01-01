Masterchef'te 17. Yarışmacı Belli Oldu!
'Kullandığı ürünün ismini unuttu'
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'Masterchef Türkiye'de 17'nci yarışmacı elemler sonucu belirlendi. Masterchef'te elemeler devam ediyor. Üç kişi daha belirlenecek ve fenomen yarışma 20 kişilik ekiple devam edecek. Zeynep kullanmış olduğu ürünün ismini unuttu. Mehmet Şef, 'Bilinmeyen ürün mü diyelim' ifadeleriyle tepki gösterdi.
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Yarışmacılardan semizotu ile yaratıcılık tabağı bekleyen şefler beklenmedik tepkiyle karşılaştı. Mehmet, "Ben semizotunu hayatımda hiç ağzıma bile koymamışım. Bizim orada manavlarda satılmıyor. Yeşillik kültürü yok bizim oralarda." dedi. Mehmet şef, 'Bu yarışmada bu tür ürünler çıkacak ne yapacaksın' sorusuna 'Bir şeyler yapacağız' cevabını verdi.
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'DOĞAÇLAMA YEMEK YAPAMADIM'
Yarışmacılara kendiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet şef, "Hayatım boyunca doğaçlama yemek yapamadım. Reçete yazıp hatta tabağı çizmeden yemek yapamıyorum. Öyle yapan arkadaşlarımız var ona saygı duyuyorum, emektir ama ben reçeteyi yazıp, tabağı çizip neyi nereye koymadan ben yemek yapamıyorum" ifadeleri kullandı.
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'BİR İKİ ARKADAŞIMIN ÇOK ÇABUK DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUM'
Mehmet şef, sürekli not alan Deniz'e 4. grup yarışmacı hakkında fikirlerini sordu. Deniz, "Birkaç tane arkadaşım çok çabuk düşüyor. Ben de haftanın başlarında yaşamıştım, ilk iki üç günüm rezildi. Kendimi gösterememiştim. Kendime de çok sinirlenmiştim. Bir iki arkadaşımın çok çabuk düştüğünü görüyorum, düşmesin kimse. Arkada gerekli motivasyonu veriyoruz. Düşmesin kimse. Adel hanımın düştüğünü gördüm, Zeynep hanımın düştüğünü gördüm. Mesela Kerem'in ve Kaan'ın bir şey yapamadıklarına sinirlendiklerini gördüm. Onlar üzülmek yerine sinirleniyorlar. En güzel çalışanlardan birisi Sevim abla, gerçekten ne modunu düşürüyor ne de sinirleniyor. Toparlıyor bir şey yaptığı zaman" dedi.
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ADEL TABAĞINI YETİŞTİREMEDİ
Şefler süre dolduğu için yarışmacılarda ellerini havaya kaldırmasını istediklerinde Adel tabağı yetiştirememişti. Mehmet şef, 'Senin tabağın nerede?' diye sordu. Adel, 'Şef tabaklayamadım sürem yetmedi. Son 3 son 1 derken hesaplayamadım, bıraktım." cevabını verdi.
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KULLANDIĞI ÜRÜNÜN İSMİNİ UNUTTU
Zeynep, tabağını sunduğunda Mehmet şef, hangi ürünleri kullandığını sordu. Zeynep bir ürünün ismini bilmediğini söyleyince Mehmet şef, "Böyle mi ilerleyeceğiz? Ben peynirin adını bilmiyorum. Bir tane yeşil yağım var dağılmış. Aslında şu şöyle olacaktı diye mi ilerleyeceğiz." diyerek tepki gösterdikten sonra Zeynep'e tekrardan hamurun içinde ne peyniri olduğunu sordu. Zeynep, 3 çeşit peynir kullandığını birini tadını beğenerek koyduğunu ifade etti. Mehmet şef, 'Biri bilinmeyen peynir diye yazabilir miyim notlarıma?' diye sordu. Zeynep, 'Hayır' cevabını verdikten sonra gidip bakabileceğini söyledi. Mehmet şef istemedi.
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17. YARIŞMACI
MasterChef Türkiye 2024?ün ana kadrosuna katılan 17. isim Emre oldu.