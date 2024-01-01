Kavun Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın!

Cilt sağlığını destekler: Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor. Artık kavun kabuğunu çöpe atmak yerine faydalarından yararlanabilirsiniz.