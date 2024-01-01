Rubik Küpün Sırrı Ortaya Çıktı...
Dünyanın en çok satan oyuncağı!
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1974'te Macar heykeltıraş ve mimar Ernõ Rubik tarafından icat edilen rubik küp bu güne kadar 450 milyondan fazla satılarak dünyanın en çok satılan oyuncağı ünvanını aldı. Eğitim alanında birçok faydası bulunan Rubik küpün sırrı ortaya çıktı.
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Rubik küp, isminden de anlaşılacağı gibi 1974 yılında macar heykeltıraş ve mimar olan ernõ rubik tarafından icat edilmiştir.
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Rubik'in, öğrencilerine üç boyutlu nesneleri ve mekaniği anlatmak amacıyla geliştirdiği küpün her bir yüzünde 9 kare bulunuyor ve her parçası ayrı olarak dönebiliyordu.
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Küpün değişen konumsal parçalarının tekrar eski haline getirilmesinin bir problem olduğunu fark etti ve 30 Ocak 1975'te patent başvurusu yaptı.
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Başlangıçta "sihirli küp" olarak anılan oyuncak, 1980'lerin başında dünya çapında bir fenomen haline geldi. İnsanlar bu zihin zorlayıcı bulmacayı çözmek için yarışıyor ve yeni stratejiler geliştiriyordu.
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İlerleyen yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla küp çözme teknikleri ve stratejileri de dünya genelinde hızla yayıldı. Bu dönemde, birçok kişi küpü en kısa sürede çözmek için yarışmaya başladı.
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Bugüne kadar 450 milyondan fazla satılan küp, "Dünyanın en çok satan oyuncağı" unvanını koruyor. Bu yıl, Rubik küpünün 50. yılı dünya genelinde düzenlenen etkinlikler ve sergilerle kutlanıyor.
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Erno Rubik, küpün başarısını, "İnsanın merakını, oyun oynama isteğini ve problem çözme becerisini bir araya getiriyor." sözleriyle açıklıyor.
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Her şeyde olduğu gibi bu oyuncağında bir matematiği yani bir algoritması vardır. ilk aşamalarda ezberleyeceğiniz bu algoritmayı çözdükçe anlamaya başlayacaksınız.