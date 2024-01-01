Rüştü Onur Atilla İle Nez Toplu Taşımada

YKS tercihleri için son gün
YKS tercihleri için son gün
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Fındık alım fiyatı belirlendi
Fındık alım fiyatı belirlendi
Temmuzda en çok araç satan markalar belli oldu
Temmuzda en çok araç satan markalar belli oldu
TBMM yeni uygulamalarla 'engelleri' kaldırıyor
TBMM yeni uygulamalarla 'engelleri' kaldırıyor
Temmuz ayında rekor ihracat
Temmuz ayında rekor ihracat
Enflasyon raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak
Enflasyon raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak
LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün
LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
Başıboş sokak köpekleri yasası Resmi Gazete'de
Başıboş sokak köpekleri yasası Resmi Gazete'de
BTK'dan Instagram'a erişim engeli
BTK'dan Instagram'a erişim engeli
23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sağlanacak
Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sağlanacak
Vergi ve bazı kanunları içeren KHK'da değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve bazı kanunları içeren KHK'da değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Katliam gibi kaza! Otomobil kaldırımda yürüyen çocuklara çarptı
Katliam gibi kaza! Otomobil kaldırımda yürüyen çocuklara çarptı
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında
Salçalık domateste fiyat krizi! Tezgaha 10 kat pahalı geliyor
Salçalık domateste fiyat krizi! Tezgaha 10 kat pahalı geliyor
Haniye'nin şehit olması nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi
Haniye'nin şehit olması nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi
Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı
Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı
Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı
Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı
SGK ve 13 banka anlaştı: Emeklilere özel indirim uygulanacak
SGK ve 13 banka anlaştı: Emeklilere özel indirim uygulanacak
MİT'ten son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu
MİT'ten son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu
İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu
YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı
YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı
Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil

Rüştü Onur Atilla İle Nez Toplu Taşımada

Toplu taşıma kullanan ünlüler)

  1. Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Nez ile Rüştü Onur Atilla, toplu taşımadan paylaşım yaptı.

    Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Nez ile Rüştü Onur Atilla, toplu taşımadan paylaşım yaptı.

  2. Birlikte poz veren ikiliden Atilla "Sıcak bir şey değil de, nem kötü de klima diye bir şey var. Ve mesaisini bitirmiş evlerine dönen tatlış güvenlik görevlilerimiz var" ifadelerine yer verdi.

    Birlikte poz veren ikiliden Atilla "Sıcak bir şey değil de, nem kötü de klima diye bir şey var. Ve mesaisini bitirmiş evlerine dönen tatlış güvenlik görevlilerimiz var" ifadelerine yer verdi.

  3. Adını Feriha Koydum, Firuze, Son Dilek, O Hayat Benim ve Yılanların Öcü gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, New York metrosundan paylaşım yaptı.

    Adını Feriha Koydum, Firuze, Son Dilek, O Hayat Benim ve Yılanların Öcü gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, New York metrosundan paylaşım yaptı.

  4. Oyuncu paylaşımına "Kocama foto çek demişimdir" notunu düştü.

    Oyuncu paylaşımına "Kocama foto çek demişimdir" notunu düştü.

  5. Şarkıcı Çelik sosyal medya hesabından Marmaray'da çektiği selfie pozunu paylaştı.

    Şarkıcı Çelik sosyal medya hesabından Marmaray'da çektiği selfie pozunu paylaştı.

  6. Güldür Güldür Show'un yıldız oyuncularından Rüştü Onur Atilla, Marmaray'da meslektaşıyla karşılaştı.

    Güldür Güldür Show'un yıldız oyuncularından Rüştü Onur Atilla, Marmaray'da meslektaşıyla karşılaştı.

  7. Oyuncu Aycan Koptur ile Marmaray'a binen Atilla, Aziz Aslan ile karşılaştığı anları sosyal medyada paylaştı. Atilla, videoyu "Ünlü gördük" diyerek yayınladı.

    Oyuncu Aycan Koptur ile Marmaray'a binen Atilla, Aziz Aslan ile karşılaştığı anları sosyal medyada paylaştı. Atilla, videoyu "Ünlü gördük" diyerek yayınladı.

  8. SALİH BADEMCİ VE NURHAN ÖZENEN Ünlü oyuncu Salih Bademci, meslektaşı Nurhan Özenen ile birlikte şehir içi ulaşımı için toplu taşımayı tercih etti. Birlikte metrobüse binen iki ünlü oyuncu, fotoğrafı sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Nurhan Özenen fotoğrafa "Bir uçtan diğer uca İstanbul" notunu düştü, Salih Bademci ise aynı kareyi "Metrobüsün en keyifli hali" mesajıyla yayınladı.

    SALİH BADEMCİ VE NURHAN ÖZENEN Ünlü oyuncu Salih Bademci, meslektaşı Nurhan Özenen ile birlikte şehir içi ulaşımı için toplu taşımayı tercih etti. Birlikte metrobüse binen iki ünlü oyuncu, fotoğrafı sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Nurhan Özenen fotoğrafa "Bir uçtan diğer uca İstanbul" notunu düştü, Salih Bademci ise aynı kareyi "Metrobüsün en keyifli hali" mesajıyla yayınladı.

  9. RÜŞTÜ ATİLLA Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, toplu taşıma kullandığı anları paylaştı.

    RÜŞTÜ ATİLLA Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, toplu taşıma kullandığı anları paylaştı.

  10. "Provaya gidiyorum" notunu düşen yıldız, müzisyenleri de paylaşmayı ihmal etmedi.

    "Provaya gidiyorum" notunu düşen yıldız, müzisyenleri de paylaşmayı ihmal etmedi.

  11. BADE İŞÇİL Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Bade İşçil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İşçil, tramvay ile İstanbul turuna çıktığı anları takipçileriyle paylaştı.

    BADE İŞÇİL Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Bade İşçil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İşçil, tramvay ile İstanbul turuna çıktığı anları takipçileriyle paylaştı.

  12. MAHSUN KIRMIZIGÜL Tatil için Çeşme Alaçatı?ya giden Mahsun Kırmızıgül, taksi bulamayınca minibüse bindi. Yolcularla birlikte ?Dinle? şarkısını söyleyen Kırmızıgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    MAHSUN KIRMIZIGÜL Tatil için Çeşme Alaçatı?ya giden Mahsun Kırmızıgül, taksi bulamayınca minibüse bindi. Yolcularla birlikte ?Dinle? şarkısını söyleyen Kırmızıgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

  13. SELİN DEMİRATAR Tatil için Londra'ya giden oyuncu Selin Demiratar, metroyu kullandığı anları paylaştı.

    SELİN DEMİRATAR Tatil için Londra'ya giden oyuncu Selin Demiratar, metroyu kullandığı anları paylaştı.