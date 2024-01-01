Rüştü Onur Atilla İle Nez Toplu Taşımada
Toplu taşıma kullanan ünlüler)
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Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Nez ile Rüştü Onur Atilla, toplu taşımadan paylaşım yaptı.
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Birlikte poz veren ikiliden Atilla "Sıcak bir şey değil de, nem kötü de klima diye bir şey var. Ve mesaisini bitirmiş evlerine dönen tatlış güvenlik görevlilerimiz var" ifadelerine yer verdi.
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Adını Feriha Koydum, Firuze, Son Dilek, O Hayat Benim ve Yılanların Öcü gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, New York metrosundan paylaşım yaptı.
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Oyuncu paylaşımına "Kocama foto çek demişimdir" notunu düştü.
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Şarkıcı Çelik sosyal medya hesabından Marmaray'da çektiği selfie pozunu paylaştı.
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Güldür Güldür Show'un yıldız oyuncularından Rüştü Onur Atilla, Marmaray'da meslektaşıyla karşılaştı.
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Oyuncu Aycan Koptur ile Marmaray'a binen Atilla, Aziz Aslan ile karşılaştığı anları sosyal medyada paylaştı. Atilla, videoyu "Ünlü gördük" diyerek yayınladı.
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SALİH BADEMCİ VE NURHAN ÖZENEN Ünlü oyuncu Salih Bademci, meslektaşı Nurhan Özenen ile birlikte şehir içi ulaşımı için toplu taşımayı tercih etti. Birlikte metrobüse binen iki ünlü oyuncu, fotoğrafı sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Nurhan Özenen fotoğrafa "Bir uçtan diğer uca İstanbul" notunu düştü, Salih Bademci ise aynı kareyi "Metrobüsün en keyifli hali" mesajıyla yayınladı.
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RÜŞTÜ ATİLLA Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, toplu taşıma kullandığı anları paylaştı.
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"Provaya gidiyorum" notunu düşen yıldız, müzisyenleri de paylaşmayı ihmal etmedi.
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BADE İŞÇİL Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Bade İşçil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İşçil, tramvay ile İstanbul turuna çıktığı anları takipçileriyle paylaştı.
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MAHSUN KIRMIZIGÜL Tatil için Çeşme Alaçatı?ya giden Mahsun Kırmızıgül, taksi bulamayınca minibüse bindi. Yolcularla birlikte ?Dinle? şarkısını söyleyen Kırmızıgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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SELİN DEMİRATAR Tatil için Londra'ya giden oyuncu Selin Demiratar, metroyu kullandığı anları paylaştı.