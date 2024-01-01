X Ve Y Kuşağında Kanser Riski Artıyor

Araştırmacılar, "X ve Y Kuşağı"nın önceki nesillere kıyasla kansere yakalanma riskinin meme, pankreas ve mide kanseri de dahil 17 kanser türünde giderek arttığını tespit etti. Ayrıca 17 kanser türünden 8'i için 1920'den bu yana her kuşaktaki riskin kademeli arttığı belirlendi.