Çocuklarını Görenler Şok Oldu!

Fotoğrafın altına kullanıcılar ?Necati abi seni çok özledik? , ?Ekranlara ne zaman dönüyorsun? diye yorumlar yaparak, ünlü oyuncuyu yeni projelerde görmek istediklerini belirtti. Bazı takipçiler ise ?Acaba çocukları babalarının ismi sorulduğunda Necati mi diyor Polat mı?? diyerek esprili yorumlar yaptı.