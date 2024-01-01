Çocuklarını Görenler Şok Oldu!
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
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Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2012-2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli kalan Necati Şaşmaz'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları ilk kez görüntülendi.
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Ekranların uzun soluklu dizisi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolüyle bir döneme damga vuran oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyayı aktif kullanmayan ünlüler arasında yer alıyor.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu kural bozdu.
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Kurtlar Vadisi?nde Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz büyük oğlunun yaş gününde bir ilke imza attı. Şaşmaz, çocuklarını ilk kez gösterdi.
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Şaşmaz, Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile fotoğrafını paylaştı.
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BÜYÜK OĞLU 11 YAŞINA GİRDİ Büyük oğlu Ali Nadir, 11 yaşına giren oyuncu, çocuklarıyla fotoğrafına sosyal medyadan ilk kez yer verdi.
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Fotoğrafın altına kullanıcılar ?Necati abi seni çok özledik? , ?Ekranlara ne zaman dönüyorsun? diye yorumlar yaparak, ünlü oyuncuyu yeni projelerde görmek istediklerini belirtti. Bazı takipçiler ise ?Acaba çocukları babalarının ismi sorulduğunda Necati mi diyor Polat mı?? diyerek esprili yorumlar yaptı.
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Oyuncu hakkında araştırma tapanlar ise Şaşmaz'ın çocuklarını görünce şaşıp kaldı.
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Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekrandan uzak bir hayat sürüyor. İşte 52 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali...
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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz son haliyle şaşırtıyor.
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2003 yılında başlayan ve uzun yıllar ekranda kalan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, sürpriz bir kararla ekranlara geliyor.
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Osman Sınav'ın teklifi üzerine kamera karşısına geçen Şaşmaz, kısa sürede şöhreti elde etmişti.
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"Kurtlar Vadisi: Kaos" ile ekranlara dönmeye hazırlanan Necati Şaşmaz'ın son hali merak konusu oldu..
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Necati Şaşmaz, yıllar sonraki hali ile birçok insanı şaşırttı. 52 yaşında olan Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada hızlıca yayıldı. Şaşmaz'ın son haline "Polat çökmüşsün", "Abi ne bu hal", "Polat abiye sıcaklar iyi gelmemiş" yorumları yağdı.
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İşte Necati Şaşmaz'ın son hali;
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