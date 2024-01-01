Elmanın Kabuğunu Sakın Çöpe Atmayın!

ELMA KABUĞU ZAYIFLATIR MI? Elma kabuğu bağırsakları hızla çalıştırdığı için ve düşük kalorili olduğu için kolayca kilo vermenizi sağlıyor. Kısa sürede çok çabuk kilo vermenizi yardımcı oluyor. Ayrıca Brezilya?da yapılan bir araştırmaya göre spor öncesi veya gün içinde üç adet elma tüketen kadınların diğer kadınlara diğerlerine oranla daha çabuk kilo kaybı yaşadığı gözlemlenmiştir.