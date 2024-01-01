ÇGH Yıldızı 20 Kiloyu Nasıl Verdiğini Anlattı!
ÇGH'nin yıldızı Ayça Erturan 20 kiloyu nasıl verdiğini anlattı!
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Çok Güzel Hareketler 1 programıyla tanınan ve uzun bir süredir ekranda olmayan Ayça Erturan, son haliyle gündeme geldi. Tam 20 kilo veren Ayça Erturan, uyguladığı diyet programı sayesinde zayıfladığını belirtti.
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Nişantaşı'nda cilt bakımı yaptırdıktan sonra görüntülenen Erturan, yeni süreci hakkında konuştu.
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Ünlü oyuncu, "Yemedim içmedim. Restoranların önünden geçerken kafamı çeviriyorum. Kokular geliyor burnumu tıkıyorum. Böyle önlemler aldım. Eski fotoğraflarıma bakınca 'Kim o kız?' diyorum. Doğumdan sonra yenilenmem gerekiyordu, sanırım şu an 20 kilo verdim. Aralıklı oruç yaptım" dedi.
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İşte Ayça Erturan'ın şimdiki hali!
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