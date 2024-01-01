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Bozuk Yiyecekleri İlaçla Gizlemişler

Şeflerden skandal yöntem

  1. Çin'in Nantong şehrinde, Chongzhou Bölgesi Pazar Yönetim Bürosu, 30 Temmuz'da iki restoran şefinin hapse mahkum edildiğini duyurdu. Sebebini duyanlar ise şaşkına döndü. İki şefin insanlara verdikleri bozuk yemekler fark edilmesin diye ilginç bir yöntem denedikleri ortaya çıktı.

    Çin'in Nantong şehrinde, Chongzhou Bölgesi Pazar Yönetim Bürosu, 30 Temmuz'da iki restoran şefinin hapse mahkum edildiğini duyurdu. Sebebini duyanlar ise şaşkına döndü. İki şefin insanlara verdikleri bozuk yemekler fark edilmesin diye ilginç bir yöntem denedikleri ortaya çıktı.

  2. YEMEKLERE İLAÇ KARIŞTIRDILAR İki suçlunun, yemeklerinde son kullanma tarihi geçmiş malzemeler kullandıkları öğrenildi. Müşterilerin yedikleri bozuk malzemelerden dolayı mide rahatsızlığı yaşamalarını önlemek için yemeklere, gentamisin sülfat içeriğine sahip bir ilaç karıştırdıkları bildirildi.

    YEMEKLERE İLAÇ KARIŞTIRDILAR İki suçlunun, yemeklerinde son kullanma tarihi geçmiş malzemeler kullandıkları öğrenildi. Müşterilerin yedikleri bozuk malzemelerden dolayı mide rahatsızlığı yaşamalarını önlemek için yemeklere, gentamisin sülfat içeriğine sahip bir ilaç karıştırdıkları bildirildi.

  3. EN AZ BİN 612 PORSİYON Polis soruşturmasına göre, şefler en az bin 612 porsiyon gentamisin sülfat karışımlı yemek sattı. Çin merkezli haber kanalı 8World'un yakın zamanda bildirdiğine göre, olay Guanyinshan Garden Oteli çalışanın itirafı sonrası ortaya çıktı.

    EN AZ BİN 612 PORSİYON Polis soruşturmasına göre, şefler en az bin 612 porsiyon gentamisin sülfat karışımlı yemek sattı. Çin merkezli haber kanalı 8World'un yakın zamanda bildirdiğine göre, olay Guanyinshan Garden Oteli çalışanın itirafı sonrası ortaya çıktı.

  4. 101 KUTU SÜLFAT Polis, Nantong Şehri'ndeki restorana baskın düzenlediğinde, mutfakta otel tamircisi Zhang tarafından satın alınmış 101 kutu gentamisin sülfat bulundu.

    101 KUTU SÜLFAT Polis, Nantong Şehri'ndeki restorana baskın düzenlediğinde, mutfakta otel tamircisi Zhang tarafından satın alınmış 101 kutu gentamisin sülfat bulundu.

  5. 100 REÇETESİZ İLAÇ BULUNDU Yapılan soruşturma, Zhang'ın düzenli olarak reçete olmadan yaklaşık 100 kutu gentamisin satın aldığını ortaya çıkardı. Bu yılın başlarında, sadece Sha ve Fu olarak bilinen iki şef, maddi kazanç için bozulmuş yemekler satmaktan suçlu bulundu ve sırasıyla iki yıl ve bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve 160 bin yuan para cezası ödemek zorunda kaldı.

    100 REÇETESİZ İLAÇ BULUNDU Yapılan soruşturma, Zhang'ın düzenli olarak reçete olmadan yaklaşık 100 kutu gentamisin satın aldığını ortaya çıkardı. Bu yılın başlarında, sadece Sha ve Fu olarak bilinen iki şef, maddi kazanç için bozulmuş yemekler satmaktan suçlu bulundu ve sırasıyla iki yıl ve bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve 160 bin yuan para cezası ödemek zorunda kaldı.