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Oscar Ödülleri'nde Hak Ettiği Değeri Görmeyen Filmler

İşte Variety'ye göre, sinema tarihi boyunca Akademi tarafından hak ettiği görmeyen süper kahraman filmleri...

  1. 16. The Lego Batman Movie Yönetmen Chris McKay, yapımcılar Phil Lord ve Chris Miller ile birlikte, Will Arnett'in Caped Crusader rolünde olduğu Lego filmiyle serideki en komik yapımlardan birini yarattı. Animasyon, uzun metraj kategorisinde herhangi bir Oscar ödülü alamadı.

    16. The Lego Batman Movie Yönetmen Chris McKay, yapımcılar Phil Lord ve Chris Miller ile birlikte, Will Arnett'in Caped Crusader rolünde olduğu Lego filmiyle serideki en komik yapımlardan birini yarattı. Animasyon, uzun metraj kategorisinde herhangi bir Oscar ödülü alamadı.

  2. 15. Scott Pilgrim vs. the World Görüntü yönetmeni Bill Pope tarafından çekilen çarpıcı görseller ve nefes kesici aksiyon sahneleriyle aksiyonu ve komediyi kusursuz bir şekilde harmanlasa da film, görüntü yönetmenliği kategorisinde aday gösterilmedi.

    15. Scott Pilgrim vs. the World Görüntü yönetmeni Bill Pope tarafından çekilen çarpıcı görseller ve nefes kesici aksiyon sahneleriyle aksiyonu ve komediyi kusursuz bir şekilde harmanlasa da film, görüntü yönetmenliği kategorisinde aday gösterilmedi.

  3. 14 . Mark Hamill- Batman: Mask of the Phantasm Bir zamanlar gişede başarısız sayılan bu film, özellikle Mark Hamill'in Joker rolündeki seslendirmesiyle başarı kazandı ancak oyuncu herhangi bir dalda aday gösterilmedi.

    14 . Mark Hamill- Batman: Mask of the Phantasm Bir zamanlar gişede başarısız sayılan bu film, özellikle Mark Hamill'in Joker rolündeki seslendirmesiyle başarı kazandı ancak oyuncu herhangi bir dalda aday gösterilmedi.

  4. 13. Batman Begins "Kara Şövalye" üçlemesinin en iyi yazılmış eseri olarak nitelendirilse de film, Senaryo dalında adaylık kazanmadı.

    13. Batman Begins "Kara Şövalye" üçlemesinin en iyi yazılmış eseri olarak nitelendirilse de film, Senaryo dalında adaylık kazanmadı.

  5. 12. Blade Wesley Snipes'ın başrol oynadığı 1998 vampir aksiyon filmi "Blade"in çekim tekniklerinden övgüyle söz edilse de film Oscar'a aday gösterilmedi.

    12. Blade Wesley Snipes'ın başrol oynadığı 1998 vampir aksiyon filmi "Blade"in çekim tekniklerinden övgüyle söz edilse de film Oscar'a aday gösterilmedi.

  6. 11. Avengers: Infinity War Russo kardeşlerin başyapıt nitelindeki filmi, Orijinal Film Müziği dalında aday gösterilmedi ve hayranları hayal kırıklığına uğrattı.

    11. Avengers: Infinity War Russo kardeşlerin başyapıt nitelindeki filmi, Orijinal Film Müziği dalında aday gösterilmedi ve hayranları hayal kırıklığına uğrattı.

  7. 10. Wonder Woman Kostüm tasarımıcısı Lindy Hemming, yarattığı tasarımlarla övgü toplasa da adaylık kazanamadı.

    10. Wonder Woman Kostüm tasarımıcısı Lindy Hemming, yarattığı tasarımlarla övgü toplasa da adaylık kazanamadı.

  8. 9. Deadpool "Deadpool" 2016'da gişede büyük bir başarı yakaladı ve en iyi makyaj ve saç stili için ilk kısa listeye girdiğinde, hayran kitlesi büyük bir heyecan yaşadı ancak Akademi "Suicide Squad"ı tercih etti.

    9. Deadpool "Deadpool" 2016'da gişede büyük bir başarı yakaladı ve en iyi makyaj ve saç stili için ilk kısa listeye girdiğinde, hayran kitlesi büyük bir heyecan yaşadı ancak Akademi "Suicide Squad"ı tercih etti.

  9. 8. X- Men Hugh Jackman''in başrolünü üstlendiği yıldız kadrolu film, görsel efektleriyle beğeni kazanmıştı.

    8. X- Men Hugh Jackman''in başrolünü üstlendiği yıldız kadrolu film, görsel efektleriyle beğeni kazanmıştı.

  10. 7. Captain America: Civil War Anthony ve Joe Russo, Marvel Sinema Evreni'ne Chadwick Boseman'ın ikonik T'Challa'sını ve Tom Holland'ın 2016 ortak yapımı "Kaptan Amerika: İç Savaş"ta dost canlısı mahalle Örümcek Adam'ını tanıtmaktan çok daha fazla katkıda bulundu ancak film eşsiz görsel efektleriyle Oscar adaylığı kazanamadı.

    7. Captain America: Civil War Anthony ve Joe Russo, Marvel Sinema Evreni'ne Chadwick Boseman'ın ikonik T'Challa'sını ve Tom Holland'ın 2016 ortak yapımı "Kaptan Amerika: İç Savaş"ta dost canlısı mahalle Örümcek Adam'ını tanıtmaktan çok daha fazla katkıda bulundu ancak film eşsiz görsel efektleriyle Oscar adaylığı kazanamadı.

  11. 6. Spider-Man: Into the Spider-Verse Sony'nin animasyon filmi en iyi animasyon filmi dalında Oscar kazanmış olsa da eleştirmenlere göre En İyi Film kategorisinde de adaylığa layık görülmeliydi.

    6. Spider-Man: Into the Spider-Verse Sony'nin animasyon filmi en iyi animasyon filmi dalında Oscar kazanmış olsa da eleştirmenlere göre En İyi Film kategorisinde de adaylığa layık görülmeliydi.

  12. 5. Robocop 1987 yapımı bilimkurgu aksiyon filmide Carla Palmer'ın makyaj çalışması göz ardı edildi.

    5. Robocop 1987 yapımı bilimkurgu aksiyon filmide Carla Palmer'ın makyaj çalışması göz ardı edildi.

  13. 4. Michael B. Jordan - "Black Panther" Chadwick Boseman'ın T'Challa'sının düşmanı olan Jordan, beklentiyi aşan performansıyla En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmedi.

    4. Michael B. Jordan - "Black Panther" Chadwick Boseman'ın T'Challa'sının düşmanı olan Jordan, beklentiyi aşan performansıyla En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmedi.

  14. 3. Incredibles Disney ve Pixar ortak yapımı animasyon filmi, En İyi Film dalında aday gösterilmedi.

    3. Incredibles Disney ve Pixar ortak yapımı animasyon filmi, En İyi Film dalında aday gösterilmedi.

  15. 2. Michelle Pfeiffer - "Batman Returns" Kedi Kadın'ı canlandıran oyuncunun En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterilmemesi eleştiri toplamıştı.

    2. Michelle Pfeiffer - "Batman Returns" Kedi Kadın'ı canlandıran oyuncunun En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterilmemesi eleştiri toplamıştı.

  16. 1. The Dark Knight Kült yapım, Heath Ledger'ın son performanslarından biriyle sinema tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Christopher Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesinin ikinci filmi, aldığı övgülere rağmen En İyi Film dalında aday gösterilmedi.

    1. The Dark Knight Kült yapım, Heath Ledger'ın son performanslarından biriyle sinema tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Christopher Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesinin ikinci filmi, aldığı övgülere rağmen En İyi Film dalında aday gösterilmedi.