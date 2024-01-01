Herkes Onu Selena'yla Tanıdı... Meğer İlk Orada Seyretmişiz!
Cansu Demirci'yi meğer ilk orada seyretmişiz!
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Selena dizisiyle birçok insanın tanıyıp benimsediği bir isim haline gelen Cansu Demirci, yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra herkes tarafından merak edilen bir isim halini aldı. Sihirli Annem, Selena, Adanalı ve Bir Zamanlar Anadolu'da gibi projelerde rol alan Cansu Demirci, artık oyunculuk yapmıyor ve kurumsal bir hayat sürdürüyor.
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Selena adlı fantastik çocuk dizisinde; Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Sinem Kobal ve birçok farklı isim rol alıyordu.
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Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci şimdilerde 32 yaşında. Dizideki haline kıyasla görünümünde değişiklikler olan eski oyuncu, artık çok farklı bir meslek alanında iş hayatını sürdürüyor.
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Lisans eğitimini Türkiye'de, yüksek lisans eğitimini Almanya'da alan Demirci, bir dönem de Portekiz'de yaşadı. Demirci şimdilerde Hollanda'da bir şirkette görev alıyor.
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Demirci, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
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İşte Cansu Demirci'nin son hali!
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Selena dizisiyle akıllarda yer edinen Cansu Demirci, aslında televizyonda ilk kez Sihirli Lamba adlı bir projede çocuk oyuncu olarak yer almıştı.
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Demirci aynı yıl içerisinde Sihirli Annem'de de kendisine rol bulmuştu.
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