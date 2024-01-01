Türkiye-Çin Voleybol Çeyrek Final Maçı Ne Zaman?

Olimpiyat Oyunları?nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, A Grubu?nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpayatları grup mücadelesi ilk maçında Çin ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Çin'e 3-2 yenilmişti.