Türkiye-Çin Voleybol Çeyrek Final Maçı Ne Zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 çeyrek finalindeki rakibi Çin oldu. Peki, Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. İşte, Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı hakkında bilgiler...
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Olimpiyat Oyunları?nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, A Grubu?nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpayatları grup mücadelesi ilk maçında Çin ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Çin'e 3-2 yenilmişti.
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TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN? Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı, 6 Ağustos Salı günü oynanacak. Müsabaka, TSİ 10:00'da gerçekleşecek. Türkiye'nin Çin ile oynayacağı çeyrek final mücadelesi TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
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DİĞER ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI Çeyrek final maçları 6 Ağustos'ta South Paris Arena'da oynanacak. Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle: 14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti 18.00 ABD-Polonya 22.00 İtalya-Sırbistan